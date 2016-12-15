Более 8 тысяч сахалинцев оценили работу мэров

Больше всего деятельностью местной администрации довольны жители Невельска

Более 8 тысяч сахалинцев оценили работу местных мэров с помощью интернет-проекта «Голос.65». Портал работает с декабря прошлого года.

Напомним, основными критериями для оценки деятельности глав городских и районных администраций стали качество дорог, транспортного обслуживания, предоставляемых услуг ЖКХ, теплоснабжения, водоснабжения, энергосбережения, гозоснабжения.

Наивысшую оценку в 4,4 балла заработал мэр Невельска Владимир Пак. Всего за него проголосовали 138 человек.

На втором месте по мнению интернет пользователей с оценкой 4,14 баллов находится глава Курильской администрации Георгий Митрик. Свои оценки ему выставили 56 курильчан.

На третьем месте - мэр Поронайска Александр Радомский, за которого свои оценки отдали 128 пользователей всемирной паутины.

Руководитель администрации островной столицы Сергей Надсадин с оценкой в 3,3 балла находится на 12 месте рейтинга. Оценки ему выставили 389 жителей областного центра.

На последнем 17 месте находится глава Тымовска Сергей Романютенко. 53 проголосовавших сахалинца оценили его работу на 2,15 балла.

Цветовая карта Сахалинской области показывает, что работу местных администраций хорошо оценивают жители трех районов региона: Курильского, Поронайского и Невельского - они окрашены в зеленый цвет. Неудовлетворительных оценок, которым соответствует красный цвет, ни одна администрация не получила.