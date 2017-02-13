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Юные южносахалинцы из детсада «Веснушка» стали победителями городского конкурса песни

Юные южносахалинцы из детсада «Веснушка» стали победителями городского конкурса песни

В первом этапе состязания «Наша армия сильна» приняли участие 8 команд

Первый этап патриотического смотра-конкурса строя и песни «Наша армия сильна» в преддверии Дня защитника Отечества прошел в детском саду № 44 «Незабудка» Южно-Сахалинска.

В мероприятии приняли участие воспитанники 8 дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) областного центра.

Юные конкурсанты представили творческие номера по художественно-эстетическому и физическому направлениям, соответствующие определенному роду войск. По форме одежды становилось понятно, какой род войск представляют ребята. Так, воспитанники детсада № 55 «Веснушка» были спецназовцами, № 26 «Островок» - радистами, № 25 «Русалочка» - десантниками, № 44 «Незабудка» - пехотинцами, № 3 «Золотой ключик» - моряками, № 45 «Семицветик» - летчиками, № 39 «Радуга» - пограничниками, а № 32 «Буратино» - артиллеристами. Каждое выступление сопровождалось песней, танцем, театральной сценкой и т. п.

Между номерами Бравый солдат проводил с воспитанниками шуточные конкурсы на военную тематику.

Деятельность педагогов и их воспитанников оценивали члены компетентного жюри в составе военных и представителей ДОУ. Победителем первого этапа конкурса стала команда детсада № 55 «Веснушка», сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:58 +1
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