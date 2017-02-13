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Зимние автогонки "Импульс" прошли на Сахалине
Младен Ириолов

Зимние автогонки "Импульс" прошли на Сахалине

Почти 4 десятка островных автомобилистов соревновались в дисциплине автослалом

Зимние автогонки "Импульс" прошли на Сахалине, в Корсаковском районе на аэродроме "Пушистый". Почти 4 десятка островных автомобилистов соревновались в новой дисциплине - автослалом.
 
Фигурное вождение, скоростное маневрирование и оно же джимкхана - всё это названия только одного вида автомобильных гонок - автослалом. Все фигуры на трассе прохождения - воспроизведение проблемных случаев в обычных городских условиях.
 
Изначально организаторы рассчитывали на скоростные заезды, но на этот раз малоснежная трасса не подошла для их проведения.
 
Из 48 заявленных автомобилей на трассу вышли всего 37. Оставшимся без пары пришлось бороться лишь только со своим временем. Практически у всех участников были серийные автомобили  в трех классах по размерам длины кузова - от так называемых "коротышей" до четырех метров и выше.
 
Одни участвовали в соревнованиях со штурманом, другие - без.
 
На трассе спортсменов ждали змейка, восьмёрка, гараж и движение задним ходом. Всё это в комбинировании и на лучшее время.
 
Победителем становился первый, кто приехал на финиш. Участник, прибывший вторым, дальше не участвовал в соревнованиях. Затем лидеры состязались между собой. И так до финала. 
 
Среди кавалькады Хонд, Тойот и Субару на этих гонках был и представитель отечественного автомобилестроения - ВАЗ 2107. Его владелец - Кирилл Старожко. На своей "семёрке" он занял третье место среди "коротышей".
 
Финалистами этого автослалома каждый в своём классе стали: Владимир Семёнов, Александр О и Александр Иванченко. В планах у организаторов соревнований - провести следующие уже в августе, Это будут гонки по внедорожью.  

 

 

 

 

 

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Автор: Младен Ириолов, сегодня, в 15:12 +3
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Комментарии
TROL
Написано сегодня, в 15:29 Отредактированно сегодня, в 15:29
HONDA РУЛИТ
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+2
Black_Kathrine
Написано сегодня, в 16:40
Автор, правильно - Кирилл Старокожко.
Исправьте. На всех ресурсах как только не написали его фамилию, прям обидно
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0
Bokassa
Написано сегодня, в 17:21
судя по фоткам - без наклеек и касок ты не гонщик
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