В областную собственность приобретут здания для военкомата в Корсакове и нацгвардии в Южно-Сахалинске

Утверждены поправки в областной бюджет на 2017 год и плановый двухлетний период

Утверждены поправки в областной бюджет на 2017 год и плановый двухлетний период. Об этом сообщает пресс-служба Сахалинской областной думы.

По словам министра финансов Анны Харченко, из федерального бюджета поступило 36,9 млн. рублей, поэтому необходимо уточнить параметры областной казны.

Так, планируется увеличить расходы на приобретение медицинского оборудования для Ногликской и Томаринской районных больниц, завершение строительства перинатального центра в Южно-Сахалинске, развитие Углегорского муниципального района, на софинансирование программы по приобретению жилья молодым.

Кроме того, будут приобретены в областную собственность два здания: для переселения из аварийного помещения военкомата в Корсакове и размещения нацгвардии в Южно-Сахалинске.

Большинством голосов законопроект был принят сразу в двух чтениях. Таким образом, утверждены новые характеристики областного бюджета на 2017 год. Прогнозируемый общий объем доходной части составит 98 млрд. 144 млн. рублей, расходной - 112 млрд. 227 млн. рублей, дефицит бюджета определен в сумме 14 млрд. 131 млн. рублей.

Единогласно принят в первом чтении законопроект о почетных званиях в сфере образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта Сахалинской области. Документ объединяет эти почетные звания в рамках одного регионального законодательного акта. Кроме того, расширен их перечень. Дополнительно утверждены звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Сахалинской области» и «Заслуженный работник социальной защиты населения Сахалинской области».

Заслуженным работникам при присвоении почетного звания будет выплачиваться единовременное денежное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей.

В первом чтении принят законопроект о дополнительных мерах социальной поддержки для детей с ограниченными возможностями здоровья. Они касаются и детей, которые находятся на полном гособеспечении в домах-интернатах, и тех, кто живет и обучается дома.

Острую дискуссию вновь вызвало обсуждение вопроса о внесении изменений в законы о статусе депутата, о постоянных комитетах Сахалинской областной Думы. Как уже сообщалось, профильный комитет одобрил концепцию законопроекта о сокращении количества депутатов на постоянной основе с 21 до 12 человек в Думе следующего, седьмого созыва.

Как пояснила Наталья Коршунова, документ разработан в целях оптимизации расходов на содержание регионального парламента. Кроме того, сегодня значительно сокращен объем законодательной деятельности областной Думы. Наталья Коршунова напомнила также, что несколько лет назад они одобрили инициативу коллег из Иркутской области о создании рабочей группы по подготовке концепции об унификации законодательных органов в регионах. Речь шла о том, чтобы количество депутатов было пропорционально количеству населения на территории.

Юрий Выголов отметил, что в законопроекте представлен только один, поэтому безальтернативный вариант формирования регионального парламента. Сказал о том, что в Думе достаточно трех постоянных комитетов – финансового, социального и по госстроительству.

Наталья Коршунова заметила, что некорректно сейчас обсуждать за депутатов будущего созыва, сколько комитетов им создавать.

При обсуждении вопроса об экономическом эффекте от оптимизации звучали мнения определить зарплату депутатам в размере средней по региону, оставить оплачиваемыми только должности председателя Думы и его заместителя, сократить вообще количество депутатов регионального парламента.

Спикер Владимир Ефремов призвал коллег действовать по правилам: оформить свои предложения в виде поправок ко второму чтению документа. В результате большинством голосов законопроект был принят в первом чтении.

Всего было рассмотрено 22 вопроса, принято в первом и втором чтениях 18 законопроектов.