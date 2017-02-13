автор фото armen zakh с сайта panoramio.com
Корсаковцам предлагают решить, какой быть набережной в Охотском
Начинается разработка проекта зоны отдыха
В Корсаковском районе приступают к разработке проекта по созданию набережной в селе Охотском.
Зона отдыха протяженностью 450 метров расположится на береговой полосе, не доезжая поворота на санаторий «Лесное озеро».
Принять участие в концепции проекта могут все желающие. Свои предложения необходимо присылать по адресу: г. Корсаков, ул. Советская, 41, кабинет № 6 с пометкой «Набережная в селе Охотском» или по электронной почте: korsakov@adm.sakhalin.ru
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Комментарии
Енисея
Написано сегодня, в 10:27
Эх, в самом Корсакове бы ускорили решение этого вопроса. Было бы замечтательно!
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+2
Online
Breaking_news Online
Написано сегодня, в 10:30
Зима в этом году удивительная, может и лето будет удивительно теплым и жарким. Хочется уже тепла и морского воздуха.
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0
Statys
Написано сегодня, в 10:32
Какая набережная в Охотском , ау?!
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+3
lvista
Написано сегодня, в 10:42
Мдя...а они бывают там, корсаковцы? В Корсакове бы и обустроили набережную... в городе. Чего лезть в Охотское???? Природа чудесна в своем естественном виде. Ща закатают все. Испортят и крайних не найдешь!
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+9
Владимир К
Написано сегодня, в 18:26
lvista, лучше в Пригородном, перед СПГ
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+1