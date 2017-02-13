новости
новости
Регистрация
Корсаковцам предлагают решить, какой быть набережной в Охотском
автор фото armen zakh с сайта panoramio.com

Корсаковцам предлагают решить, какой быть набережной в Охотском

Начинается разработка проекта зоны отдыха

В Корсаковском районе приступают к разработке проекта по созданию набережной в селе Охотском.

Зона отдыха протяженностью 450 метров расположится на береговой полосе, не доезжая поворота на санаторий «Лесное озеро».

Принять участие в концепции проекта могут все желающие. Свои предложения необходимо присылать по адресу: г. Корсаков, ул. Советская, 41, кабинет № 6 с пометкой «Набережная в селе Охотском» или по электронной почте: korsakov@adm.sakhalin.ru

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:10 +3
Другие статьи по темам
Место
Корсаковский район
Популярное на ASTV
Посетителей и персонал эвакуировали из "Сити Молла" в Южно-Сахалинске
Посетителей и персонал эвакуировали из "Сити Молла" в Южно-Сахалинске
Суд над экс-губернатором Александром Хорошавиным начался в Южно-Сахалинске
Суд над экс-губернатором Александром Хорошавиным начался в Южно-Сахалинске
Несколько участков автодорог юга Сахалина закрыты для движения
Несколько участков автодорог юга Сахалина закрыты для движения
Nissan Safari и Toyota Chaser столкнулись в Макаровском районе
Nissan Safari и Toyota Chaser столкнулись в Макаровском районе

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Енисея
Написано сегодня, в 10:27
Эх, в самом Корсакове бы ускорили решение этого вопроса. Было бы замечтательно!
Ответить
+2
Online
Breaking_news Online
Написано сегодня, в 10:30
Зима в этом году удивительная, может и лето будет удивительно теплым и жарким. Хочется уже тепла и морского воздуха.
Ответить
0
Statys
Написано сегодня, в 10:32
Какая набережная в Охотском , ау?!
Ответить
+3
lvista
Написано сегодня, в 10:42
Мдя...а они бывают там, корсаковцы? В Корсакове бы и обустроили набережную... в городе. Чего лезть в Охотское???? Природа чудесна в своем естественном виде. Ща закатают все. Испортят и крайних не найдешь!
Ответить
+9
Владимир К
Написано сегодня, в 18:26
lvista, лучше в Пригородном, перед СПГ
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Художники Большого театра дадут сахалинцам мастер-класс
Художники Большого театра дадут сахалинцам мастер-класс
Дорогой коньяк украл мужчина в одном из магазинов Южно-Сахалинска
Дорогой коньяк украл мужчина в одном из магазинов Южно-Сахалинска
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru