Корсаковцам предлагают решить, какой быть набережной в Охотском

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В Корсаковском районе приступают к разработке проекта по созданию набережной в селе Охотском.

Зона отдыха протяженностью 450 метров расположится на береговой полосе, не доезжая поворота на санаторий «Лесное озеро».

Принять участие в концепции проекта могут все желающие. Свои предложения необходимо присылать по адресу: г. Корсаков, ул. Советская, 41, кабинет № 6 с пометкой «Набережная в селе Охотском» или по электронной почте: korsakov@adm.sakhalin.ru