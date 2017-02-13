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Дорогой коньяк украл мужчина в одном из магазинов Южно-Сахалинска

Дорогой коньяк украл мужчина в одном из магазинов Южно-Сахалинска

Происшествие попало в объектив камер видеонаблюдения

В минувшую пятницу, 17 февраля неизвестный мужчина украл дорогостоящую бутылку коньяка в одном из магазинов Южно-Сахалинска. Происшествие попало в объектив камер видеонаблюдения.

На записи видно, что мужчина не спеша выбрал бутылку. Затем, чтобы уйти незамеченным, злоумышленник отклеил наклейки, которые бы могли при выходе его "сдать". С алкоголем мужчина покинул магазин, не заплатив. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей

Владельцы торговой точки пока не написали заявление в полицию. Надеются, что после публичной огласки злоумышленник сам придет и вернет уже, скорее всего, не бутылку коньяка, а деньги. 

Автор: Ольга Буданова, сегодня, в 10:07 +10
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Южно-Сахалинск
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Комментарии
Firemarshal
Написано сегодня, в 10:27
Никогда не доверял мужчинам в розовых джинсах
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+16
KsuKsu
Написано сегодня, в 10:31
Не бутылку коньяка, а бутылку.....
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+1
Masenkaya
Написано сегодня, в 10:32
ПОЗОР!
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+4
Artefakt
Написано сегодня, в 10:37
Ага, модный такой.
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+3
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 10:39
Дааа... Кошмар... В крови заложено.... Похоже, не в первый раз... Коньячок под шашлычок...
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+8
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 11:06
VULKAN, "и шашлычок под коньячок вкусно очень!" ))))
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+3
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 11:56
Добрый человек, Естественно... В песне про это тоже поётся… Губа у него - не дура…
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+1
Makuk
Написано сегодня, в 10:58
Чуваков в малиновых штанах даже эцилоппам запрещено бить по ночам.
Я к тому, что им наверное можно брать любой коньяк в магазине бесплатно...
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+5
Online
Маргарита Online
Написано сегодня, в 11:03
губа не дура коньячок за 13 тысяч.
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+2
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 11:07
"....без лабутенов на... и в стремных розовых штанах..."
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+3
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 11:24
Добрый человек, песков тоже розовое предпочитает)))
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0
Bokassa
Написано сегодня, в 11:30
полюбить так королеву, своровать так дорогой коньяк
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0
Matso
Написано сегодня, в 11:40
Мужик отпишись, хорош коньяк был?
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+3
Online
Ярославчик Online
Написано сегодня, в 12:08
Нихрена коньяк за 13 тысяч.
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+3
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 12:29
У нас в магазине женщина взяла упаковку детского питания, вытащила из неё содержимое, а упаковку на место поставила
Спалили её не сразу, кражи через две где-то.
Ничего мужик не вернёт, его ещё найти надо, я думаю что не зря на нём такой прикид запоминающийся
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+5
etnika
Написано сегодня, в 15:01
Натали))), что с женщиной сделали? жалко такую... денег может нет?
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0
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 17:18
etnika, да ничего не сделали, заставили оплатить и всё. Она оплатила с карты, но руки у неё тряслись...Некрасивая ситуация конечно.
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0
Reader
Написано сегодня, в 12:30
администрация магаза обломилась видео в оригинальном качестве скопировать? Что за камрип такой стремный?
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+2
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 12:33
Reader, может это вообще такое качество, как говорится, всё что имеем
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+1
Reader
Написано сегодня, в 13:07
Натали))), да нет, видно же, что просто монитор снимали мобильником похоже
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0
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 14:17
Reader, да пиратку скачали.))))))))))))))))
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+1
Svoy
Написано сегодня, в 12:37
Каков шельмец!
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0
etnika
Написано сегодня, в 15:01
шалунишка
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0
Caffe
Написано сегодня, в 16:21
боярышник однако
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0
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 17:24
Какой, однако, гедонист - коньячок не за штуку, а за 13 000. Красиво жить не запретишь. Но за 13 000 срам на весь город... я б 100 раз подумала...
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+1
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 17:24
НюНик_просто_Анна, может он не местный и ему по фиг
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0
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 17:30 Отредактированно сегодня, в 17:31
Натали))), Это мысль... Потому и начхать. Но в наше время соцсетей и всероссийского распространения видео... я все равно бы подумала.
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+1
Online
Crysis Online
Написано сегодня, в 17:57
ну губа не дура, как говорится воровать так миллион, а епать так королеву
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0
AlessandroD77
Написано сегодня, в 18:14
Новый вид гопников, Азерорусские!
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