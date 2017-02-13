Дорогой коньяк украл мужчина в одном из магазинов Южно-Сахалинска

В минувшую пятницу, 17 февраля неизвестный мужчина украл дорогостоящую бутылку коньяка в одном из магазинов Южно-Сахалинска. Происшествие попало в объектив камер видеонаблюдения.

На записи видно, что мужчина не спеша выбрал бутылку. Затем, чтобы уйти незамеченным, злоумышленник отклеил наклейки, которые бы могли при выходе его "сдать". С алкоголем мужчина покинул магазин, не заплатив. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей

Владельцы торговой точки пока не написали заявление в полицию. Надеются, что после публичной огласки злоумышленник сам придет и вернет уже, скорее всего, не бутылку коньяка, а деньги.