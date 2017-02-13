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Двое сахалинцев пройдут на лыжах около 600 км из Хабаровского края на Сахалин

Двое сахалинцев пройдут на лыжах около 600 км из Хабаровского края на Сахалин

Спортсмены планируют завершить поход через 45 дней

23 февраля стартует очередной лыжный ледовый поход, на этот раз по маршруту Тугур-Сахалин 2017. Маршрут пройдёт по территориям Хабаровского края и Сахалинской области. Двое сахалинских лыжников: Пасюков Максим и Волосович Данил планируют своими силами на лыжах пройти по прибрежным льдам не менее 600 км.

- 21 февраля мы вылетаем в Хабаровск. Далее в этот же день летим до Николаевска-на-Амуре. В среду 22 февраля на вертолёте забрасываемся в Тугур (Тугуро-Чумиканский район). Если не произойдёт глобальных изменений по погоде, то 23 февраля планируем встать на лыжи, - сообщает Максим Пасюков. 

Зимой прошлого года спортсменам удалось пройти участок Чумикан-Тугур длиной 300 км. Это заняло 26 дней. Теперь они решили завершить начатый путь - дойти из Тугура на Сахалин. 

Как сообщили спортсмены, береговая линии от Тугура до Сахалина, в зависимости от маршрута, - 600-750 км. Продолжительность похода 40-50 дней. Маршрут будет зависеть от состояния льда в заливах Ульбанский и Николая. Если Николай не встанет к середине марта в горловине, то придётся обходить его по периметру, что добавит лишних 100-120 км. Состояние льда на мысах Укурунру, Тукурку, Врангеля, Мухтеля, Топографический и Александра, может сильно изменить продолжительность похода. 

- Во время похода мы встретим очень мало людей, семью маячников на мысе Литке и сотрудников рыболовецкого стана на Петровской косе, - отмечает Данил Волосович.

Всё снаряжение (включая провизию) были заброшены сахалинцами по морю в Тугур ещё летом 2016 года. Зимой отправить огромные негабаритные сани самолётами малой авиации – нереально.

Галерея
Двое сахалинцев пройдут на лыжах около 600 км из Хабаровского края на Сахалин, Фото: 1
Двое сахалинцев пройдут на лыжах около 600 км из Хабаровского края на Сахалин, Фото: 2
Двое сахалинцев пройдут на лыжах около 600 км из Хабаровского края на Сахалин, Фото: 3
Двое сахалинцев пройдут на лыжах около 600 км из Хабаровского края на Сахалин, Фото: 4
Двое сахалинцев пройдут на лыжах около 600 км из Хабаровского края на Сахалин, Фото: 5
Двое сахалинцев пройдут на лыжах около 600 км из Хабаровского края на Сахалин, Фото: 6
Двое сахалинцев пройдут на лыжах около 600 км из Хабаровского края на Сахалин, Фото: 7
Двое сахалинцев пройдут на лыжах около 600 км из Хабаровского края на Сахалин, Фото: 8
Двое сахалинцев пройдут на лыжах около 600 км из Хабаровского края на Сахалин, Фото: 9
Двое сахалинцев пройдут на лыжах около 600 км из Хабаровского края на Сахалин, Фото: 10
Двое сахалинцев пройдут на лыжах около 600 км из Хабаровского края на Сахалин, Фото: 11
Двое сахалинцев пройдут на лыжах около 600 км из Хабаровского края на Сахалин, Фото: 12
Двое сахалинцев пройдут на лыжах около 600 км из Хабаровского края на Сахалин, Фото: 13
Двое сахалинцев пройдут на лыжах около 600 км из Хабаровского края на Сахалин, Фото: 14
Двое сахалинцев пройдут на лыжах около 600 км из Хабаровского края на Сахалин, Фото: 15
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Двое сахалинцев пройдут на лыжах около 600 км из Хабаровского края на Сахалин
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:20 +4
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Комментарии
KsuKsu
Написано сегодня, в 11:38
безумно и круто! Удачи в пути
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+1
angel1100
Написано сегодня, в 12:20
Круто. ребят отличного похода. Умнички
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+1
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 12:32
экстрим однако....удачи!
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+1
Online
EBIN Online
Написано сегодня, в 12:38
Здорово.
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+1
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