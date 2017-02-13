Двое сахалинцев пройдут на лыжах около 600 км из Хабаровского края на Сахалин
Спортсмены планируют завершить поход через 45 дней
23 февраля стартует очередной лыжный ледовый поход, на этот раз по маршруту Тугур-Сахалин 2017. Маршрут пройдёт по территориям Хабаровского края и Сахалинской области. Двое сахалинских лыжников: Пасюков Максим и Волосович Данил планируют своими силами на лыжах пройти по прибрежным льдам не менее 600 км.
- 21 февраля мы вылетаем в Хабаровск. Далее в этот же день летим до Николаевска-на-А
Зимой прошлого года спортсменам удалось пройти участок Чумикан-Тугур длиной 300 км. Это заняло 26 дней. Теперь они решили завершить начатый путь - дойти из Тугура на Сахалин.
Как сообщили спортсмены, береговая линии от Тугура до Сахалина, в зависимости от маршрута, - 600-750 км. Продолжительност
- Во время похода мы встретим очень мало людей, семью маячников на мысе Литке и сотрудников рыболовецкого стана на Петровской косе, - отмечает Данил Волосович.
Всё снаряжение (включая провизию) были заброшены сахалинцами по морю в Тугур ещё летом 2016 года. Зимой отправить огромные негабаритные сани самолётами малой авиации – нереально.