Двое сахалинцев пройдут на лыжах около 600 км из Хабаровского края на Сахалин

23 февраля стартует очередной лыжный ледовый поход, на этот раз по маршруту Тугур-Сахалин 2017. Маршрут пройдёт по территориям Хабаровского края и Сахалинской области. Двое сахалинских лыжников: Пасюков Максим и Волосович Данил планируют своими силами на лыжах пройти по прибрежным льдам не менее 600 км.

- 21 февраля мы вылетаем в Хабаровск. Далее в этот же день летим до Николаевска-на-А муре. В среду 22 февраля на вертолёте забрасываемся в Тугур (Тугуро-Чумиканс кий район). Если не произойдёт глобальных изменений по погоде, то 23 февраля планируем встать на лыжи, - сообщает Максим Пасюков.

Зимой прошлого года спортсменам удалось пройти участок Чумикан-Тугур длиной 300 км. Это заняло 26 дней. Теперь они решили завершить начатый путь - дойти из Тугура на Сахалин.

Как сообщили спортсмены, береговая линии от Тугура до Сахалина, в зависимости от маршрута, - 600-750 км. Продолжительност ь похода 40-50 дней. Маршрут будет зависеть от состояния льда в заливах Ульбанский и Николая. Если Николай не встанет к середине марта в горловине, то придётся обходить его по периметру, что добавит лишних 100-120 км. Состояние льда на мысах Укурунру, Тукурку, Врангеля, Мухтеля, Топографический и Александра, может сильно изменить продолжительност ь похода.

- Во время похода мы встретим очень мало людей, семью маячников на мысе Литке и сотрудников рыболовецкого стана на Петровской косе, - отмечает Данил Волосович.

Всё снаряжение (включая провизию) были заброшены сахалинцами по морю в Тугур ещё летом 2016 года. Зимой отправить огромные негабаритные сани самолётами малой авиации – нереально.