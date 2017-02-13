Число серых китов у берегов Сахалина увеличилось

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В рамках Года Экологии, в канун Всемирного дня морских млекопитающих – Дня китов, 19 февраля, Всемирный фонд дикой природы (WWF) России, Международный Союз охраны природы (МСОП) и Международный фонд защиты животных (IFAW) опубликовали русскоязычную версию совместного доклада по вопросам сохранения серого кита.

Издание на русском языке посвящено памяти Алексея Яблокова – выдающегося российского ученого, профессора, специалиста по морским млекопитающим. Много лет он входил в Совет МСОП и был членом независимой Консультативной группы МСОП по западнотихоокеанским серым китам.

Как сообщают во Всемирном фонде дикой природы, в докладе указывается, что в настоящее время можно отметить признаки медленного восстановления популяции: она росла ежегодно на 3-4%, увеличившись с примерно 115 особей в 2004 году до 174 животных в 2015 году.

В докладе особо подчеркивается эффективное взаимодействие ученых, правительственных и общественных организаций и нефтедобывающих компаний, в первую очередь «Сахалин Энерджи», которое позволило выработать эффективные меры снижения воздействия нефтегазовых шельфовых проектов на морских млекопитающих.

Согласно докладу, в дальнейшем решающую роль во внедрении передового опыта долговременной защиты редких животных будет играть усиление сотрудничества ученых со всеми предприятиями региона, в том числе нефтегазовыми и рыболовецкими.

Западная популяция серых китов, зона нагула которой находится на шельфе Сахалина , занесена в «красный список» МСОП как находящаяся под угрозой исчезновения. Серый кит также занесен в Красную книгу Российской Федерации.

В совместном докладе WWF, МСОП и IFAW представлен многолетний опыт работы независимой Консультативной группы ученых под эгидой МСОП, которая консультировала «Сахалин Энерджи» и другие заинтересованные стороны последние 12 лет. Доклад базируется на мнении более 20 экспертов и представителей заинтересованных сторон, принимающих участие в данном процессе.

Группу независимых ученых, которая в настоящий момент известна под названием Консультативная группа по западнотихоокеанским серым китам, МСОП учредил в 2004 году в ответ на растущую обеспокоенность планами «Сахалин Энерджи» по расширению добычи на шельфе Сахалина.

«Независимые научные группы могут разрабатывать эффективные решения для некоторых наиболее неотложных проблем в области охраны окружающей среды, – сказала Ингер Андерсен, генеральный директор МСОП. – Консультативная группа по западнотихоокеанским серым китам под эгидой МСОП является успешным примером сотрудничества, приносящего многочисленные преимущества как для сохранения видов, так и для бизнеса на Сахалине и за его пределами».

МСОП и «Сахалин Энерджи» продлили свое сотрудничество до 2021 года.