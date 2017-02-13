Число серых китов у берегов Сахалина увеличилось
Популяция медленно восстанавливается
В рамках Года Экологии, в канун Всемирного дня морских млекопитающих – Дня китов, 19 февраля, Всемирный фонд дикой природы (WWF) России, Международный Союз охраны природы (МСОП) и Международный фонд защиты животных (IFAW) опубликовали русскоязычную версию совместного доклада по вопросам сохранения серого кита.
Издание на русском языке посвящено памяти Алексея Яблокова – выдающегося российского ученого, профессора, специалиста по морским млекопитающим. Много лет он входил в Совет МСОП и был членом независимой Консультативной группы МСОП по западнотихоокеанским серым китам.
Как сообщают во Всемирном фонде дикой природы, в докладе указывается, что в настоящее время можно отметить признаки медленного восстановления популяции: она росла ежегодно на 3-4%, увеличившись с примерно 115 особей в 2004 году до 174 животных в 2015 году.
В докладе особо подчеркивается эффективное взаимодействие ученых, правительственных и общественных организаций и нефтедобывающих компаний, в первую очередь
Согласно докладу, в дальнейшем решающую роль во внедрении передового опыта долговременной защиты редких животных будет играть усиление сотрудничества ученых со всеми предприятиями региона, в том числе нефтегазовыми и рыболовецкими.
Западная популяция серых китов, зона нагула которой находится на шельфе Сахалина , занесена в
В совместном докладе WWF, МСОП и IFAW представлен многолетний опыт работы независимой Консультативной группы ученых под эгидой МСОП, которая консультировала
Группу независимых ученых, которая в настоящий момент известна под названием Консультативная группа по западнотихоокеанским серым китам, МСОП учредил в 2004 году в ответ на растущую обеспокоенность планами
МСОП и
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