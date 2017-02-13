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Автомобиль сгорел в Южно-Сахалинске
видео очевидцев

Автомобиль сгорел в Южно-Сахалинске

Пожар произошел ночью на проспекте Победы

19 февраля в 03.35 диспетчеру Южно-Сахалинского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о том, что в Южно-Сахалинске на проспекте Победы, 78 горит автомобиль.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 3 минуты. На тот момент передняя часть автомобиля горела открытым пламенем.  

Пожар был локализован в 03.41, а в 03.51 олностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 4 человека и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. Очевидцы предполагают, что это поджог.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:16 +2
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Комментарии
Masenkaya
Написано сегодня, в 11:20
Ужас! вот так вот работаешь, копишь на машину, а тут на те....
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+9
Белый Мишка
Написано сегодня, в 11:33
Masenkaya, потому что нужно дорожить тем, что имеешь и ставить машину на стоянку, а не бросать во дворе. Тем более, что тачки горят сплошь и рядом.
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+7
Masenkaya
Написано сегодня, в 11:35
Белый Мишка, а если нет рядом автостоянки?
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+5
Белый Мишка
Написано сегодня, в 11:36
Masenkaya, да по барабану. Пусть не рядом, зато сплю спокойно.
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+3
Еще 3 комментария
ИринаХ
Написано сегодня, в 11:33
Что то часто в последнее время
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+3
In_bloom
Написано сегодня, в 11:37
Бизнес по сжиганию авто процветает. Сколько уже сожгли за этот год?
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+3
Online
EBIN Online
Написано сегодня, в 12:35
In_bloom,
Бизнес должен приносить прибыль, а в чем профит поджечь чужое авто?
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+1
Anna16
Написано сегодня, в 13:21
EBIN, Посеять страх,чтоб ставили на стоянки.Вот вам и прибыль.
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0
Online
EBIN Online
Написано сегодня, в 13:24
Anna16,
Сомнительно как-то. Сейчас и стоянок то в городе толком нет, многие позакрывали.
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+1
Еще 2 комментария
sahalin
Написано сегодня, в 15:36
Просто этот вопрос должно взять под контроль государство. Построить парковки многоуровневые в каждой части города и установить тариф не выше 3к.
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0
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