видео очевидцев
Автомобиль сгорел в Южно-Сахалинске
Пожар произошел ночью на проспекте Победы
19 февраля в 03.35 диспетчеру Южно-Сахалинского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о том, что в Южно-Сахалинске на проспекте Победы, 78 горит автомобиль.
Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 3 минуты. На тот момент передняя часть автомобиля горела открытым пламенем.
Пожар был локализован в 03.41, а в 03.51 олностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 4 человека и 1 единица техники.
Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. Очевидцы предполагают, что это поджог.
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Бизнес должен приносить прибыль, а в чем профит поджечь чужое авто?
Сомнительно как-то. Сейчас и стоянок то в городе толком нет, многие позакрывали.