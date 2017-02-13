Автомобиль сгорел в Южно-Сахалинске

видео очевидцев

19 февраля в 03.35 диспетчеру Южно-Сахалинского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о том, что в Южно-Сахалинске на проспекте Победы, 78 горит автомобиль.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 3 минуты. На тот момент передняя часть автомобиля горела открытым пламенем.

Пожар был локализован в 03.41, а в 03.51 олностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 4 человека и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. Очевидцы предполагают, что это поджог.