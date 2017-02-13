В Южно-Сахалинске стартовал зимний фестиваль ГТО

Сегодня в Южно-Сахалинске начался региональный этап зимнего фестиваля ВФСК «ГТО». В островную столицу приехали сильнейшие спортсмены из десяти муниципальных образований Сахалина.

- Я желаю вам улучшить результаты, которые вы показали на муниципальном этапе Фестиваля! - пожелала участникам на церемонии открытия соревнований представитель министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Татьяна Никифорова.

На то, чтобы улучшить результаты, у спортсменов будет два дня. Фестиваль начался с лыжной гонки. Сначала на старт вышли участники забега на 2 км. Затем состоялись забеги на 3 и 5 километров.

Вторая часть сегодняшней программы Фестиваля, а также завтрашние испытания, пройдут в региональном Центре тестирования ВФСК ГТО «Спартак».

Здесь спортсмены продемонстрируют свои успехи в сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу, подтягивании из виса на высокой перекладине, наклоне вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжке в длину с места, поднимании туловища из положения лежа на спине и стрельбе.

Добавим, что победители регионального этапа зимнего фестиваля ВФСК «ГТО» станут известны уже завтра, 21 февраля.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области