В Сахалинской филармонии назначен новый руководитель

16 февраля директором ГАУК «Сахалинская филармония» официально назначен Илья Александров, сообщает пресс-служба учреждение.

Напомним, что в этом государственном автономном учреждении культуры он работает с 2012 года управляющим творческим коллективом Театра Танца «Диалог». В декабре минувшего года Илью Александрова назначили исполняющим обязанности директора Сахалинской филармонии.