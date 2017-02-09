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В Сахалинской филармонии назначен новый руководитель

В Сахалинской филармонии назначен новый руководитель

Им стал управляющий театром танца «Диалог» Илья Александров

16 февраля директором ГАУК «Сахалинская филармония» официально назначен Илья Александров, сообщает пресс-служба учреждение. 

Напомним, что в этом государственном автономном учреждении культуры он работает с 2012 года управляющим творческим коллективом Театра Танца «Диалог». В декабре минувшего года Илью Александрова назначили исполняющим обязанности директора Сахалинской филармонии.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:12 +1
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