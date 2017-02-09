новости
новости
Регистрация
Участники конкурса «Мы и наш город» презентовали свои проекты в Южно-Сахалинске

Участники конкурса «Мы и наш город» презентовали свои проекты в Южно-Сахалинске

Предельный размер субсидии на один грант равен 200 тыс. руб

Участники ежегодного конкурса «Мы и наш город» презентовали свои социальные проекты 16 февраля в администрации Южно-Сахалинска.

Обращаясь к собравшимся, исполняющий обязанности вице-мэра Алексей Фризюк попросил их максимально подробно и полно раскрыть информацию о своих проектах, чтобы члены конкурсной комиссии смогли принять объективное решение.

- На реализацию проектов будут выделены денежные средства. Общая сумма финансирования конкурса в нынешнем году составила более 2,2 млн руб. Предельный размер субсидии на один грант равен 200 тыс. руб., - добавил он.

Как сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска, в 2017 году на конкурс было подано 38 заявок (22 – от некоммерческих организаций и 16 — от физических лиц), 2 из которых конкурсная комиссия не  допустила к рассмотрению. Направления проектов - спорт, экология, компьютерные технологии, здоровье, туризм, образование, воспитание и др.

Открыла презентацию представитель сахалинского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» Майя Кириллова.

- Наша организация имеет опыт проектной деятельности, но в грантовом конкурсе «Мы и наш город» принимаем участие впервые. Мы представляем проект «Уроки дружбы», - рассказала она. - С помощью квест-игры детям рассказывают о народах, проживающих на Сахалине. У ребят есть возможность узнать о национальных праздниках и блюдах, а также примерить костюмы разных народностей. Также в рамках проекта будет работать станция «Чехов и Сахалин». Возрастных ограничений наш проект не имеет, хотя изначально планировалось задействовать в нем ребят 5-11-х классов. Но, как оказалось, знакомиться с национальным колоритом интересно и взрослому населению. Если удача нам улыбнется, то львиная доля выделенных в рамках гранта средств уйдет на приобретение национальных костюмов, а также на обновление инвентаря.

Среди представленных сегодня проектов - «Юбилейный подарок ветеранам ВОВ», «Сборник рассказов и сказок для детей», «Стирая грани», «Куклы с русской душой», «Веселый огородник» и др. Членам компетентного жюри предстоит определить победителей. Их имена будут названы в марте, а реализация проектов состоится до конца ноября 2017 года.

За 15 лет существования конкурса профинансировано более 200 социально значимых инициатив в области образования, патриотического воспитания молодежи, охраны здоровья, культуры, спорта, защиты окружающей среды. К примеру, в 2016 году было подано 20 заявок, 10 из которых одобрили. Среди них «Сахалинский день морей», «Старшее поколение - вторая молодость», «Не стареют душой ветераны», «Школа спасения» и др.

Галерея
«Мы и наш город» , Фото: 1
«Мы и наш город» , Фото: 2
«Мы и наш город» , Фото: 3
«Мы и наш город» , Фото: 4
«Мы и наш город» , Фото: 5
показать все фотографии
«Мы и наш город»
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:18 0
Другие статьи по темам
Место
Южно-Сахалинск
Прочее
грантпроект
Популярное на ASTV
Экс-губернатора области Александра Хорошавина этапировали на Сахалин
Экс-губернатора области Александра Хорошавина этапировали на Сахалин
Неизвестные подбросили гранату к кафе в центре Южно-Сахалинска
Неизвестные подбросили гранату к кафе в центре Южно-Сахалинска
Лже-активисты «СтопХам» наклеили наклейку на автомобиль южносахалинца
Лже-активисты «СтопХам» наклеили наклейку на автомобиль южносахалинца
Южносахалинец покончил с собой в лесу за площадью Славы
Южносахалинец покончил с собой в лесу за площадью Славы

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Сахалинский предприниматель может сесть в тюрьму на 5 лет за внеплановый ремонт корабля
Сахалинский предприниматель может сесть в тюрьму на 5 лет за внеплановый ремонт корабля
В Сахалинской филармонии назначен новый руководитель
В Сахалинской филармонии назначен новый руководитель
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru