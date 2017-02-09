Участники конкурса «Мы и наш город» презентовали свои проекты в Южно-Сахалинске

Участники ежегодного конкурса «Мы и наш город» презентовали свои социальные проекты 16 февраля в администрации Южно-Сахалинска.

Обращаясь к собравшимся, исполняющий обязанности вице-мэра Алексей Фризюк попросил их максимально подробно и полно раскрыть информацию о своих проектах, чтобы члены конкурсной комиссии смогли принять объективное решение.

- На реализацию проектов будут выделены денежные средства. Общая сумма финансирования конкурса в нынешнем году составила более 2,2 млн руб. Предельный размер субсидии на один грант равен 200 тыс. руб., - добавил он.

Как сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска, в 2017 году на конкурс было подано 38 заявок (22 – от некоммерческих организаций и 16 — от физических лиц), 2 из которых конкурсная комиссия не допустила к рассмотрению. Направления проектов - спорт, экология, компьютерные технологии, здоровье, туризм, образование, воспитание и др.

Открыла презентацию представитель сахалинского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» Майя Кириллова.

- Наша организация имеет опыт проектной деятельности, но в грантовом конкурсе «Мы и наш город» принимаем участие впервые. Мы представляем проект «Уроки дружбы», - рассказала она. - С помощью квест-игры детям рассказывают о народах, проживающих на Сахалине. У ребят есть возможность узнать о национальных праздниках и блюдах, а также примерить костюмы разных народностей. Также в рамках проекта будет работать станция «Чехов и Сахалин». Возрастных ограничений наш проект не имеет, хотя изначально планировалось задействовать в нем ребят 5-11-х классов. Но, как оказалось, знакомиться с национальным колоритом интересно и взрослому населению. Если удача нам улыбнется, то львиная доля выделенных в рамках гранта средств уйдет на приобретение национальных костюмов, а также на обновление инвентаря.

Среди представленных сегодня проектов - «Юбилейный подарок ветеранам ВОВ», «Сборник рассказов и сказок для детей», «Стирая грани», «Куклы с русской душой», «Веселый огородник» и др. Членам компетентного жюри предстоит определить победителей. Их имена будут названы в марте, а реализация проектов состоится до конца ноября 2017 года.

За 15 лет существования конкурса профинансировано более 200 социально значимых инициатив в области образования, патриотического воспитания молодежи, охраны здоровья, культуры, спорта, защиты окружающей среды. К примеру, в 2016 году было подано 20 заявок, 10 из которых одобрили. Среди них «Сахалинский день морей», «Старшее поколение - вторая молодость», «Не стареют душой ветераны», «Школа спасения» и др.