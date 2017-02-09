Доходы бюджета Южно-Сахалинска увеличатся на 52 миллиона рублей

Очередные заседания постоянных комитетов - по экономике и бюджету и по городскому хозяйству – состоялись в Городской Думе 15 февраля.

Бюджет городского округа вновь предлагается изменить, что связано с безвозмездными поступлениями из бюджета Сахалинской области. За счет этих средств доходная часть увеличится на 52 миллиона 179 тысяч рублей. Расходы вырастут на 220 миллионов 631 тысячу 900 рублей как за счет поступлений из области, так и за счет неиспользованног о в 2016 году остатка средств местного бюджета.

Был рассмотрен вопрос о внесении изменений в Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированн ого жилищного фонда. Предлагается детализировать данную процедуру в целях исключения коррупционной составляющей. В проекте решения конкретизировано , что право на предоставление служебных помещений имеют категории граждан, работающие на постоянной основе по основному месту работы.

Также планируется расширить категории граждан, имеющих право на предоставление муниципального жилья. Если в нынешней редакции один из пунктов гласит, что это право есть у работников муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений жилищно-коммунал ьной сферы, то в новой редакции этот пункт выглядит так: «работники муниципальных унитарных предприятий, осуществляющие трудовую деятельность на данном предприятии не менее 2 лет».

Департамент продовольственны х ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска предлагает размещать на территории города павильоны для организации ярмарки площадью до 800 квадратных метров сроком до 15 лет (сейчас этот срок составляет максимум 7 лет). По словам начальника департамента Александра Бандюкова, это связано с тем, что владельцам павильонов необходимо больше времени для окупаемости затрат, связанных с размещением нестационарного торгового объекта.

Разработчиком одного из проектов решений, рассмотренных на заседании постоянного Комитета по экономике и бюджету, является депутат Наталья Ждакаева. Она выступила с предложением внести изменения в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Сахалинской области и работающих в организациях, финансируемых за счет средств бюджета городского округа. Согласно данному Положению работнику организации, финансируемой из местного бюджета, и членам его семьи, в случае переезда к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора по любым основаниям (в том числе в случае смерти работника), за исключением увольнения за виновные действия, за счет средств работодателя оплачиваются стоимость проезда по фактическим расходам и стоимость провоза багажа (5 тонн на семью). При этом переезд должен быть осуществлен не позднее шести месяцев со дня расторжения трудового договора, а заявление на компенсацию должно быть подано до момента прекращения трудовых отношений.

- Но ведь смерть и есть момент прекращения трудовых отношений, и в этом случае человек или его родные никак не могут подать заявление раньше, - объясняет Наталья Ждакаева.

Депутат предлагает следующую редакцию: «Заявление на компенсационные выплаты, связанные с переездом, представлено работником, а в случае смерти работника – членами его семьи в течение одного года после прекращения трудовых отношений». Наталья Ждакаева также предлагает увеличить срок, в течение которого работник с семьей может переехать к новому месту жительства, с шести месяцев до года.

Ряд проектов решений носил технический характер. Например, внесение изменений в Порядок выполнения работ по вывозу, хранению и утилизации временных объектов, самовольно установленных на территории города, связано с переименованием Департамента архитектуры, градостроительст ва и землепользования в Департамент землепользования .

Членам постоянного Комитета по экономике и бюджету были представлены три отчета КСП: два по итогам проверок администрации Южно-Сахалинска, один по итогам деятельности Контрольно-счетн ой палаты за 2016 год.

Повестка заседания постоянного Комитета по городскому хозяйству включала 13 вопросов, из них 9 - о внесении изменений в Правила землепользования и застройки.

Важный для города и жителей вопрос – о внесении изменений в Положение о текущем содержании объектов внутриквартально го благоустройства. С течением времени некоторые детские игровые комплексы и другое оборудование игровых площадок в значительной мере пришли в негодность, связи с чем возникла необходимость в обустройстве указанных объектов. Кроме того, существует необходимость дополнительного обустройства действующих детских игровых площадок на дворовых территориях. Но сейчас в Положении прописано обустройство только контейнерных площадок. Принятие данного решения позволит городской администрации обустраивать детские игровые площадки и введет единое понятие в отношении этих объектов.

Вопрос о внесении изменений в Порядок проведения текущего и капитального ремонта жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны больше касался технических поправок, которые, тем не менее, избавят ветеранов от лишних хлопот. Например, сейчас Порядком предусмотрено наличие документов, подтверждающих, что жилье является благоустроенным или неблагоустроенны м. Данное требование предлагается исключить.

Рассмотренные на постоянных комитетах вопросы будут вынесены на очередное 37-е заседание Городской думы, которое состоится 22 февраля, сообщает пресс-служба гордумы.