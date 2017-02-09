Доходы бюджета Южно-Сахалинска увеличатся на 52 миллиона рублей
Расходы вырастут на 220 миллионов рублей
Очередные заседания постоянных комитетов - по экономике и бюджету и по городскому хозяйству – состоялись в Городской Думе 15 февраля.
Бюджет городского округа вновь предлагается изменить, что связано с безвозмездными поступлениями из бюджета Сахалинской области. За счет этих средств доходная часть увеличится на 52 миллиона 179 тысяч рублей. Расходы вырастут на 220 миллионов 631 тысячу 900 рублей как за счет поступлений из области, так и за счет неиспользованног
Был рассмотрен вопрос о внесении изменений в Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированн
Также планируется расширить категории граждан, имеющих право на предоставление муниципального жилья. Если в нынешней редакции один из пунктов гласит, что это право есть у работников муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений жилищно-коммунал
Департамент продовольственны
Разработчиком одного из проектов решений, рассмотренных на заседании постоянного Комитета по экономике и бюджету, является депутат Наталья Ждакаева. Она выступила с предложением внести изменения в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Сахалинской области и работающих в организациях, финансируемых за счет средств бюджета городского округа. Согласно данному Положению работнику организации, финансируемой из местного бюджета, и членам его семьи, в случае переезда к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора по любым основаниям (в том числе в случае смерти работника), за исключением увольнения за виновные действия, за счет средств работодателя оплачиваются стоимость проезда по фактическим расходам и стоимость провоза багажа (5 тонн на семью). При этом переезд должен быть осуществлен не позднее шести месяцев со дня расторжения трудового договора, а заявление на компенсацию должно быть подано до момента прекращения трудовых отношений.
- Но ведь смерть и есть момент прекращения трудовых отношений, и в этом случае человек или его родные никак не могут подать заявление раньше, - объясняет Наталья Ждакаева.
Депутат предлагает следующую редакцию: «Заявление на компенсационные выплаты, связанные с переездом, представлено работником, а в случае смерти работника – членами его семьи в течение одного года после прекращения трудовых отношений». Наталья Ждакаева также предлагает увеличить срок, в течение которого работник с семьей может переехать к новому месту жительства, с шести месяцев до года.
Ряд проектов решений носил технический характер. Например, внесение изменений в Порядок выполнения работ по вывозу, хранению и утилизации временных объектов, самовольно установленных на территории города, связано с переименованием Департамента архитектуры, градостроительст
Членам постоянного Комитета по экономике и бюджету были представлены три отчета КСП: два по итогам проверок администрации Южно-Сахалинска, один по итогам деятельности Контрольно-счетн
Повестка заседания постоянного Комитета по городскому хозяйству включала 13 вопросов, из них 9 - о внесении изменений в Правила землепользования и застройки.
Важный для города и жителей вопрос – о внесении изменений в Положение о текущем содержании объектов внутриквартально
Вопрос о внесении изменений в Порядок проведения текущего и капитального ремонта жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны больше касался технических поправок, которые, тем не менее, избавят ветеранов от лишних хлопот. Например, сейчас Порядком предусмотрено наличие документов, подтверждающих, что жилье является благоустроенным или неблагоустроенны
Рассмотренные на постоянных комитетах вопросы будут вынесены на очередное 37-е заседание Городской думы, которое состоится 22 февраля, сообщает пресс-служба гордумы.