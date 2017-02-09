Ученые выяснили, что древесные грибы Кунашира опасны для здоровья
Местные жители предпочитают использовать их как лекарство
Сотрудники заповедника «Курильский» выяснили, что грибы, собранные вблизи вулканов могут нанести вред здоровью. Березовый гриб чага – выглядит как черный нарост на дереве и является паразитом. Он также может развиваться на ольхе, рябине, вязе и клене.
Вырастая из маленькой споры до огромных размеров, тело гриба напитывается веществами благодаря древесному соку и различным компонентам, присутствующим в дереве, на котором он развивается. Активные компоненты и микроэлементы, такие как, например, калий, цинк, железо, полисахариды и др. – участвуют во всех процессах работы органов человека. Таким ценным природным лекарством можно лечить заболевания кишечника, печени, проводить профилактику онкологических болезней.
В ходе экспедиции сотрудников заповедника совместно с микологами Биолого-почвенного института ДВО РАН (Владивосток) в кальдере вулкана Головнина (август 2016) отмечены крупные экземпляры чаги на стволах берез Эрмана (каменная берёза) на побережье озера Горячее. Зная, что в кальдере активно происходят вулканические процессы, сопровождающиеся выделением газообразных (летучих) и растворимых продуктов, ученые заинтересовались, насколько чага способна накапливать эти продукты и как они изменяют ее химический состав. А также, возможно ли использовать такой гриб, растущий вблизи активных фумарол (вулканы Менделеева, Головнина и другие), в качестве лекарства для улучшения своего здоровья.
Для проведения химического анализа был взят образец гриба. Анализ проведен в Биолого-почвенном институте ДВО РАН в лаборатории почвоведения и экологии почв (Владивосток). Исследования показали, что такой гриб непригоден для использования в качестве лекарственного средства.
Ученые сравнили химический состав чаги из кальдеры вулкана Головнина (о. Кунашир) с образцом чаги из Приморского края, п-ов Муравьева-Амурского (чистое место). Из 20 химических соединений в образце чаги из кальдеры отмечено превышение по 8, а именно: содержания оксидов кальция и магния превышено в 3 раза, оксида марганца в 10 раз; по тяжелым металлам - превышение содержания меди в 6 раз, цинка в 5 раз, свинца в 1.5 раза. Отмечено также увеличение содержания серы в 1.5 раза.
В связи с полученными результатами, сотрудники заповедника призывают жителей и гостей острова Кунашир не использовать в пищу и для приготовления лекарств растения, ягоды, грибы, собранные вблизи вулканов и сольфатарных полей (например, на вулкане Менделеева).
Кальдера вулкана Головнина, вулкан Руруй и вулкан Тятя находятся на охраняемой территории заповедника «Курильский», где законом категорически запрещен сбор не только живых объектов (растений, животных, грибов), но и образцов минералов (например, самородной серы), сообщает пресс-служба заповедника.Чага (Inonotus obliquus) на стволе каменной берёзы (берёза Эрмана) в кальдере вулкана Головнина. Автор фото: Елена Линник.
Образец чаги, посланный для химического анализа в БПИ ДВО РАН (г. Владивосток). Автор фото: Александр Яковлев.
Кальдера вулкана Головнина в феврале. Автор фото: Мария Бородавкина.