Ученые выяснили, что древесные грибы Кунашира опасны для здоровья

Сотрудники заповедника «Курильский» выяснили, что грибы, собранные вблизи вулканов могут нанести вред здоровью. Березовый гриб чага – выглядит как черный нарост на дереве и является паразитом. Он также может развиваться на ольхе, рябине, вязе и клене.

Вырастая из маленькой споры до огромных размеров, тело гриба напитывается веществами благодаря древесному соку и различным компонентам, присутствующим в дереве, на котором он развивается. Активные компоненты и микроэлементы, такие как, например, калий, цинк, железо, полисахариды и др. – участвуют во всех процессах работы органов человека. Таким ценным природным лекарством можно лечить заболевания кишечника, печени, проводить профилактику онкологических болезней.

В ходе экспедиции сотрудников заповедника совместно с микологами Биолого-почвенного института ДВО РАН (Владивосток) в кальдере вулкана Головнина (август 2016) отмечены крупные экземпляры чаги на стволах берез Эрмана (каменная берёза) на побережье озера Горячее. Зная, что в кальдере активно происходят вулканические процессы, сопровождающиеся выделением газообразных (летучих) и растворимых продуктов, ученые заинтересовались, насколько чага способна накапливать эти продукты и как они изменяют ее химический состав. А также, возможно ли использовать такой гриб, растущий вблизи активных фумарол (вулканы Менделеева, Головнина и другие), в качестве лекарства для улучшения своего здоровья. Для проведения химического анализа был взят образец гриба. Анализ проведен в Биолого-почвенном институте ДВО РАН в лаборатории почвоведения и экологии почв (Владивосток). Исследования показали, что такой гриб непригоден для использования в качестве лекарственного средства. Ученые сравнили химический состав чаги из кальдеры вулкана Головнина (о. Кунашир) с образцом чаги из Приморского края, п-ов Муравьева-Амурского (чистое место). Из 20 химических соединений в образце чаги из кальдеры отмечено превышение по 8, а именно: содержания оксидов кальция и магния превышено в 3 раза, оксида марганца в 10 раз; по тяжелым металлам - превышение содержания меди в 6 раз, цинка в 5 раз, свинца в 1.5 раза. Отмечено также увеличение содержания серы в 1.5 раза. В связи с полученными результатами, сотрудники заповедника призывают жителей и гостей острова Кунашир не использовать в пищу и для приготовления лекарств растения, ягоды, грибы, собранные вблизи вулканов и сольфатарных полей (например, на вулкане Менделеева). Кальдера вулкана Головнина, вулкан Руруй и вулкан Тятя находятся на охраняемой территории заповедника «Курильский», где законом категорически запрещен сбор не только живых объектов (растений, животных, грибов), но и образцов минералов (например, самородной серы), сообщает пресс-служба заповедника. Чага (Inonotus obliquus) на стволе каменной берёзы (берёза Эрмана) в кальдере вулкана Головнина. Автор фото: Елена Линник.



Образец чаги, посланный для химического анализа в БПИ ДВО РАН (г. Владивосток). Автор фото: Александр Яковлев.



Кальдера вулкана Головнина в феврале. Автор фото: Мария Бородавкина.