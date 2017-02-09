Южносахалинцев приглашают на день рождения Лорда

Сахалинский зооботанический парк приглашает на день рождения льва Лорда. Ему исполняется 8 лет.

"В программе подвижные игры, занимательные викторины для посетителей, а для льва праздничный обед. Подарки для именинника приветствуются. Лорд очень любит играть, ведь он – кот, хоть и большой. Мячи, пластмассовые кегли, дорожные конусы и многое другое вполне пойдет для большого кота", - говорят в зоопарке.

Сбор гостей у вольера кошачьих в 12.00.

Дополнительная информация по телефонам: 30-37-47, 50-56-26.