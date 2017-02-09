новости
новости
Регистрация
Южносахалинцев приглашают на день рождения Лорда

Южносахалинцев приглашают на день рождения Лорда

Льву в сахалинском зоопарке исполняется 8 лет

Сахалинский зооботанический парк приглашает на день рождения льва Лорда. Ему исполняется 8 лет. 

"В программе подвижные игры,  занимательные викторины для посетителей, а для льва праздничный обед. Подарки для именинника приветствуются. Лорд очень любит играть, ведь он – кот, хоть и большой. Мячи, пластмассовые кегли, дорожные конусы и многое другое вполне пойдет для большого кота", - говорят в зоопарке.

Сбор гостей у вольера кошачьих в 12.00.

Дополнительная информация по телефонам: 30-37-47, 50-56-26. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:17 +4
Другие статьи по темам
Прочее
зоопарк
Популярное на ASTV
Экс-губернатора области Александра Хорошавина этапировали на Сахалин
Экс-губернатора области Александра Хорошавина этапировали на Сахалин
Неизвестные подбросили гранату к кафе в центре Южно-Сахалинска
Неизвестные подбросили гранату к кафе в центре Южно-Сахалинска
Полицейские прервали дальневосточное путешествие несовершеннолетней сахалинской матершинницы
Полицейские прервали дальневосточное путешествие несовершеннолетней сахалинской матершинницы
Южносахалинец покончил с собой в лесу за площадью Славы
Южносахалинец покончил с собой в лесу за площадью Славы

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
KsuKsu
Написано сегодня, в 12:19
серьезный кот
Ответить
+1
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 12:34
какой то он замученный, и грива уже не та( а когда, сегодня что ли?
Ответить
0
Klukva_Vik
Написано сегодня, в 13:36
Masenkaya, думаю, что не сегодня, потому что новость вышла только в 12.17
Ответить
0
Online
jkmu Online
Написано сегодня, в 12:41
Как-то он странно выглядит...
Ответить
0
Abbatissa
Написано сегодня, в 12:53
jkmu, Вас в клетке подержать на потеху толпе, в течении 8 лет - Вы тоже будете странно выглядеть.
Ответить
+1
Анфиса Черненко
Написано сегодня, в 12:59
Классный котяра!!!А еще и шутник!!!В позапрошлом году окатил нас с дочерью струей мочи,как с ушата,да так метко,зараза,целился!!!Мы потом в сугробе полчаса отмывались
Ответить
+3
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 13:45
Анфиса Черненко,
у нас тоже такой случай был, во время отскочили
Ответить
0
Анфиса Черненко
Написано сегодня, в 13:54
Masenkaya, а мы,как ,две дурочки:"Лева,Левушка,хорошая киса!"Стояли и не могли в это поверить,чем он нас облил.Кот долго нас обнюхивал потом дома
Ответить
0
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 14:00
Анфиса Черненко, да уж) а хоть бы объявление повесили, уверенна это не один и не два раза было... и кто то жаловался..
Ответить
0
Еще 2 комментария
YuliaFrunze
Написано сегодня, в 14:06
Праздничный обед не из посетителей надеюсь???
Ответить
+1
Online
ИринаХ Online
Написано сегодня, в 14:57
огласите дату пожалуйста
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Сахалинские школьники снова начнут получать молоко с 17 февраля
Сахалинские школьники снова начнут получать молоко с 17 февраля
Ученые выяснили, что древесные грибы Кунашира опасны для здоровья
Ученые выяснили, что древесные грибы Кунашира опасны для здоровья
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru