Южносахалинцев приглашают на день рождения Лорда
Льву в сахалинском зоопарке исполняется 8 лет
Сахалинский зооботанический парк приглашает на день рождения льва Лорда. Ему исполняется 8 лет.
"В программе подвижные игры, занимательные викторины для посетителей, а для льва праздничный обед. Подарки для именинника приветствуются. Лорд очень любит играть, ведь он – кот, хоть и большой. Мячи, пластмассовые кегли, дорожные конусы и многое другое вполне пойдет для большого кота", - говорят в зоопарке.
Сбор гостей у вольера кошачьих в 12.00.
Дополнительная информация по телефонам: 30-37-47, 50-56-26.
Другие статьи по темам
Прочее
Комментарии
KsuKsu
Написано сегодня, в 12:19
серьезный кот
Ответить
+1
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 12:34
какой то он замученный, и грива уже не та( а когда, сегодня что ли?
Ответить
0
Klukva_Vik
Написано сегодня, в 13:36
Masenkaya, думаю, что не сегодня, потому что новость вышла только в 12.17
Ответить
0
Online
jkmu Online
Написано сегодня, в 12:41
Как-то он странно выглядит...
Ответить
0
Abbatissa
Написано сегодня, в 12:53
jkmu, Вас в клетке подержать на потеху толпе, в течении 8 лет - Вы тоже будете странно выглядеть.
Ответить
+1
Анфиса Черненко
Написано сегодня, в 12:59
Классный котяра!!!А еще и шутник!!!В позапрошлом году окатил нас с дочерью струей мочи,как с ушата,да так метко,зараза,целился!!!Мы потом в сугробе полчаса отмывались
Ответить
+3
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 13:45
Анфиса Черненко,
у нас тоже такой случай был, во время отскочили
Ответить
0
Анфиса Черненко
Написано сегодня, в 13:54
Masenkaya, а мы,как ,две дурочки:"Лева,Левушка,хорошая киса!"Стояли и не могли в это поверить,чем он нас облил.Кот долго нас обнюхивал потом дома
Ответить
0
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 14:00
Анфиса Черненко, да уж) а хоть бы объявление повесили, уверенна это не один и не два раза было... и кто то жаловался..
Ответить
0
YuliaFrunze
Написано сегодня, в 14:06
Праздничный обед не из посетителей надеюсь???
Ответить
+1
Online
ИринаХ Online
Написано сегодня, в 14:57
огласите дату пожалуйста
Ответить
0