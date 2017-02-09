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Планируется разработка маршрутов для джиперов - в районе очень много красивых, но труднодоступных мест

Турбазы хотят построить в Невельске обладатели дальневосточного гектара.

При перспективном планировании развития экономики Невельского района местной властью серьезная ставка делается на туристическое направление.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, ожидается, что реализация стартовавшей на Дальнем Востоке программы даст импульс развитию туризма, поможет привлечь в эту сферу людей, создать новые рабочие места.

15 февраля мэр Невельского городского округа Владимир Пак провел совещание, на котором присутствовали шесть участников программы «Дальневосточный гектар», уже имеющих на руках правоустанавливающие документы на участки земли в районе.

Среди планируемых к реализации проектов - развитие марикультуры. Участники программы намерены культивировать трепанг, гребешок, гигантскую устрицу, а также заниматься переработкой морской капусты с применением новейших отечественных технологий. Есть проекты, ориентированные на туристический бизнес. Это организация баз отдыха, где можно будет отдохнуть на лоне природы, заняться любительской рыбалкой, либо выбрать один из туристических маршрутов - пеших или водных, экскурсионных или экологических. Кроме того, планируется разработка маршрутов для джиперов - в районе очень много красивых, но труднодоступных мест.

Как отметил глава района, проекты туристической направленности Невельскому району необходимы, поэтому участнику программы, который первым начнет работу, будет оказана всесторонняя помощь. Кроме того, всем предпринимателям было предложено как можно быстрей подготовить свои бизнес-планы, чтобы была возможность определить, какая поддержка нужна малому бизнесу для освоения Дальневосточного гектара в Невельском районе.

Напомним, с 1 февраля 2017 года уже любой россиянин имеет право на выделение и использование участка земли не более 1 га на каждого и не более 10 га на семью или коллектив из десяти человек на Дальнем Востоке: в Якутии, Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, а также в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе.