Сахалинский предприниматель может сесть в тюрьму на 5 лет за внеплановый ремонт корабля

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Судовладелец не заплатил в казну почти 9 миллионов рублей таможенных взносов

Сотрудниками Сахалинской таможни в отношении генерального директора сахалинской компании возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей, взымаемых с организации, совершенное в особо крупном размере.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и камеральной таможенной проверки был установлен факт проведения в порту Кристиансунд (Норвегия) ремонта судна вне таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) без уплаты таможенных платежей и информирования таможенного органа о произведенных ремонтных работах.

Таможенным законодательством предусмотрено проведение плановых ремонтных операций в отношении российских судов, временно вывезенных за пределы таможенной территории ЕАЭС, но только с уплатой таможенных платежей, которые необходимо оплатить при обратном ввозе транспортного средства по окончании международной перевозки.

Также установлен исчерпывающий перечень условий освобождения судовладельцев от уплаты таможенных платежей. Освобождение от уплаты предусмотрено только в случае аварийного, безвозмездного (гарантийного) ремонта или иных форс-мажорных обстоятельств, возникших в ходе рейса.

По имеющейся информации генеральным директором был подписан контракт с иностранной компанией о ремонте судна в порту Кристиансунд общей стоимостью более 600 тысяч долларов США, аварий или форс-мажорных обстоятельств в рейсе не происходило.

Исходя из обстоятельств дела, сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составляет 8 986 297,85 рублей, что является особо крупным размером для наступления ответственности, предусмотренной п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-секретарь Сахалинской таможни.