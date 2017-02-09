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Школьники Холмска попробовали себя в роли следователей

Школьники Холмска попробовали себя в роли следователей

В районном следственном отделе СУ СК РФ по Сахалинской области прошел день открытых дверей

14 февраля следственный отдел по Холмску СУ СК РФ по Сахалинской области и представители Холмского центра занятости населения провели день открытых дверей для учеников 10-х классов Холмского лицея "Надежда".

Как сообщают в областном следкоме, предварительно среди учеников провели опрос. Школьникам, интересующимся юриспруденцией и деятельностью правоохранительных органов, предложили узнать особенности работы Следственного комитета РФ.  Работой следственных органов заинтересовались и юноши, и девушки.

         Встречу проводил руководитель следственного отдела по г. Холмск Мурат Караханов, имеющий стаж работы в следственных органах порядка 15 лет.

         На встрече школьникам рассказали специфику расследования различных уголовных дел, особенности общения с заявителями и людьми, пострадавшими от преступных действий.

         «Крайне интересно было детям узнать об имеющейся на «вооружении» следователей криминалистической технике. Если ранее основным «оружием» следователя была ручка, протокол и печатная машинка, то сейчас оснащению следователей новыми технологичными приборами уделяется огромное внимание. Учащимся продемонстрировали работу с различного рода магнитами и поисковыми приборами, GPS-навигаторы, лазерные линейки, металлоискатели, приборы для обнаружения и изъятия следов и др.  С интересом школьники изучили укомплектованные следственные чемоданчики», - рассказывают в областном следкоме.

Школьников провели по архиву следственного отдела, в котором хранятся уголовные дела, по которым лица совершившие преступления пока не установлены и рассказали о практике раскрытия уголовных дел «прошлых лет» с использованием новых технологий. Дали возможность подержать в руках и ознакомиться с делами, возбужденными еще в 80-е годы прошлого века, в которых следственные документы выполнены исключительно ручкой на серой писчей бумаге.

Провели детей в «святая святых» следственных органов – камеру хранения вещественных доказательств. В ней хранятся все предметы, документы, ценности, которые были изъяты при расследовании уголовных дел. Это и орудия преступлений, и предметы одежды потерпевших и обвиняемых, это и следы преступлений, и иные предметы имеющие значение для раскрытия преступлений и для доказывания виновности преступников. Ученикам показали порядок хранения, упаковки вещественных доказательств, рассказали об основных предметах, которые являются орудиями убийств в последнее время (табуретки, ножи, лопаты).

Не обошли вниманием и ростового подвижного манекена, который "активно" участвует в работе следователей. Именно на нём обвиняемые демонстрируют свои преступные действия, с его помощью воспроизводится обстановка на месте происшествия, проводятся следственные эксперименты.

В завершение   встречи с учащимися провели мастер–класс –показали, как обнаруживают и изымают следы пальцев рук с помощью магнитных порошков. С удовольствием школьники сами произвели сняли свои отпечатки пальцев, что называется, произвели дактилоскопированние. Свои дактокарты школьники, конечно же, оставили себе на память.  

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Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:38 0
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Комментарии
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 18:42
Классно. Я б тоже посмотрела
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0
Masenkaya
Написано сегодня, в 18:48
У нас тоже такие встречи проводились)
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Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 19:09
говори, ГДЕ ДЕТОНАТОР?!!!
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