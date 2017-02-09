Более 2 млрд. рублей направят на строительство пассажирских подвесных канатных дорог на горе Красная

169 млн. рублей перечислила Корпорация развития Сахалинской области на реализацию проекта по строительству пассажирских подвесных канатных дорог на горе Красная (север и юг). Проект реализуется на базе действующего спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Деньги пойдут на оплату оборудования. Подрядчиком строительства подъемников является хорошо зарекомендовавшая себя на Сахалине австрийская компания Допельмайер (Doppelmayr), мировой лидер по качеству и технологиям в сфере строительства канатных дорог.

Протяженность каждой канатной дороги на северном и южном склоне горы Красной составит более 2000 метров. Как сообщил министр спорта и молодёжной политики региона Антон Зайцев, перепад высот на этих разных по сложности (от зеленого до черного уровня) трассах составит почти 800 метров. Их строительство начнётся уже весной.

Кресла новых пассажирских дорог будут выгодно отличаться от уже имеющихся сегодня на «Горном воздухе» тем, что будут оснащены системой подогрева сидений. Пропускная способность спортивно-туристического комплекса с вводом новых канатных дорог превысит 4 тысячи человек. Сегодня эта цифра пока не превышает 1.7 тысячи.

Средства, выделенные "Корпорацией развития Сахалинской области" ОАУ «СТК "Горный воздух", вернутся в областную казну в виде имущественного комплекса. Новые подъемники станут собственностью правительства Сахалинской области и затем будут переданы спортивно-туристическому комплексу в оперативное управление.

Стоимость всего проекта составит порядка 2,3 млрд. рублей. Как отметил генеральный директор АО «Корпорация развития Сахалинской области» Андрей Якубич, его реализация, безусловно, будет способствовать развитию туристической привлекательности островного региона. «Мы финансируем проекты, создающие новые рабочие места, увеличивающие налогооблагаемую базу, одним словом – имеющие большой социально значимый эффект», - подчеркнул он.

Источник: Корпорация развития Сахалинской области