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Амбулаторный автолифт появится в аэропорту Южно-Сахалинска
Стоимость контракта на сайте госзакупок - 14 150 000 рублей
На сайте госзакупок стартовал электронный аукцион на поставку в аэропорт Южно-Сахалинска амбулаторного автолифта. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 марта. Итоги аукциона будут подведены не позднее 20 марта 2017 года.
Начальная и максимальная стоимость контракта составляет 14 150 000 рублей. Заказчиком выступил АО "Аэропорт "Южно-Сахалинск".
Амбулаторный автолифт используется для посадки инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями (на колясках и носилках) на борт воздушного судна.
Лифт будет доставлен в Южно-Сахалинске в течение 180 дней с момента заключения договора с подрядчиком.
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