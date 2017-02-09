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Волейболисты ПСК «Сахалин» провели мастер-класс с юными спортсменами

Волейболисты ПСК «Сахалин» провели мастер-класс с юными спортсменами

Участие в открытом уроке приняли участники заевршившегося первенства островного региона

В Южно-Сахалинске близится к завершению первенство островного региона по волейболу среди юношей и девушек 2003 – 2004 г.р. Игроки молодежной команды ПСК «Сахалин» провели совместную тренировку для участников турнира. А тренерский штаб спортивного клуба провел мастер-класс, в ходе которого поделился с юными спортсменами секретами волейбольного мастерства.

- Понятно, что за час-полтора невозможно научить ребенка чему-то глобальному. Технике и тактике учатся годами. Мы же сегодня задаем направление развития, показываем упражнения, которые пригодятся волейболистам. Мы натянули обыкновенный шпагат, с помощью которого провели разминку. Вроде бы все и несложно, но с первого раза получалось не у всех. Так что, надеемся, ваши тренеры и ребята запомнят упражнения и будут их применять и придумывать новые, - сказал главный тренер молодежной команды ПСК «Сахалин» Виктор Ушаков.

По словам специалиста, он был приятно удивлен тем, что только в ГБУ СО «ВЦ «Сахалин», где, собственно, и проходил мастер-класс, занимается почти 500 волейболистов.

- Видно, что участники мастер-класса хотят чему-то научиться. Будем рады, если оправдали их ожидания, - добавил Виктор Ушаков.

Ожидания юных волейболистов, действительно, были оправданы на все 100 процентов. Вместе с Виктором Ушаковым с ребятами работала старший тренер молодежной команды ПСК «Сахалин» Наталья Васильченко. Она занималась с либеро и связующими на одной площадке, а на другой учились атаковать диагональные, доигровщики и центральные блокирующие.

После небольшой, но интенсивной разминки, тренеры по максимуму нагрузили волейболистов работой с мячом. Темп упражнений постепенно нарастал, а вместе с ним усложнялась и задача волейболистов. Наряду с юными спортсменами задания выполняли и игроки молодежной команды ПСК «Сахалин».

- В моем городе в детстве была профессиональная команда, но таких мастер-классов не проводилось. Мы приходили к старшим на тренировку, стояли в сторонке, смотрели и запоминали, что они делали, а потом пытались повторить. Мне кажется, что сегодняшний мастер-класс запомнится его участниками. Многие упражнения, как я поняла, для них новые. Теперь они будут знать, к чему нужно стремиться, и какие задания выполняют в нашей команде, - сказала одна из ведущих и результативных игроков молодежной команды ПСК «Сахалин» Тамара Зайцева.

В завершение тренировки прошел небольшой «разбор полетов», после чего юные волейболисты попросили гостей приходить к ним еще, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:41 +1
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