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Рейд по правилам перевозки детей прошел в Аниве

Рейд по правилам перевозки детей прошел в Аниве

Несколько родителей оштрафованы

14 февраля в Анивском районе прошел рейд "Ребенок-пассажир". Сотрудники районного ОГИБДД выявляли водителей, перевозивших детей без удерживающих устройств. Родителей, чьи дети находились в салоне автомобиля без спецкресел, бустеров и адаптеров, оштрафовали на три тысячи рублей. 

Как сообщают в ОГИБДД Анивского района, с водителями провели профилактические беседы о важности автокресел, а детям вручили сувениры - блокноты по правилам дорожного движения. 

Такие мероприятия проводятся регулярно. За январь в райцентре выявили 16 нарушений перевозки детей.

"Такие рейды - это профилактика ДТП с участием детей, и родители должны заботиться прежде всего о безопасности ребенка. Перевозите детей в удерживающих устройствах, соответствующих их возрасту, весу и росту", - добавили в ОГИБДД Анивы. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 11:15 +3
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Написано сегодня, в 11:27
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