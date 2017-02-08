Рейд по правилам перевозки детей прошел в Аниве

14 февраля в Анивском районе прошел рейд "Ребенок-пассажир". Сотрудники районного ОГИБДД выявляли водителей, перевозивших детей без удерживающих устройств. Родителей, чьи дети находились в салоне автомобиля без спецкресел, бустеров и адаптеров, оштрафовали на три тысячи рублей.

Как сообщают в ОГИБДД Анивского района, с водителями провели профилактические беседы о важности автокресел, а детям вручили сувениры - блокноты по правилам дорожного движения.

Такие мероприятия проводятся регулярно. За январь в райцентре выявили 16 нарушений перевозки детей.

"Такие рейды - это профилактика ДТП с участием детей, и родители должны заботиться прежде всего о безопасности ребенка. Перевозите детей в удерживающих устройствах, соответствующих их возрасту, весу и росту", - добавили в ОГИБДД Анивы.