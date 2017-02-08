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Сахалинка вошла в ТОП-100 сильнейших молодых шахматисток мира

Сахалинка вошла в ТОП-100 сильнейших молодых шахматисток мира

В шорт-лист вошла Дарья Хохлова

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) обнародовала текущий рейтинг-лист шахматистов. В число 100 сильнейших молодых шахматисток (не старше 1997 г.р.) вошла Дарья Хохлова из Южно-Сахалинска.

Рейтинг 2175 пунктов ЭЛО позволил ей занять 83-ю строчку шорт-листа по классическим шахматам.

В аналогичном рейтинг-листе ФИДЕ по «рапиду» (быстрые шахматы) у Дарьи Хохловой 24-е место (2151 пункт ЭЛО). А в блице она занимает 33-ю строчку в списке сильнейших молодых шахматистов планеты (2111 пункт ЭЛО).

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:19 +2
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Комментарии
багз-банни
Написано сегодня, в 12:47
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