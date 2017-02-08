Пенсии неработающим сахалинцам увеличили

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В Сахалинской области проживает 153 513 как работающих, так и неработающих получателей страховых пенсий. В соответствии с действующим законодательство м выплачиваемые страховые выплаты повысились только у неработающих пенсионеров.

В связи с прошедшей 1 февраля индексацией стоимости пенсионного коэффициента (балла) и повышением размера фиксированной выплаты к страховым пенсиям на 5,4%, увеличенные страховые пенсии стали получать 96 483 островных неработающих пенсионера.

Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в Сахалинской области на 1 января 2017 года составлял 16 764,1 рубля, в результате февральской индексации он увеличился до 17 тысяч 763,9 рубля или на 999,8 рубля.

В том числе:

средний размер страховой пенсии по старости увеличился с 17 243,5 руб. до 18 267 руб.;

средний размер страховой пенсии по инвалидности – с 10 926 руб. до 11 451,3 руб.;

средний размер страховой пенсии по случаю потери кормильца – с 8 857,3 руб. до 9 374,5 руб.

Работающие пенсионеры продолжают получать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней - без учета индексации.

Также напоминаем, что пенсионерам, которые работали в 2016 году, в августе 2017 года будет произведено увеличение страховых пенсий (беззаявительная корректировка), исходя из начисленных за 2016 год пенсионных баллов, в которые «переводятся» суммы страховых взносов, уплаченных работодателями. Но, максимальное увеличение ограничится тремя баллами для граждан, которые получают страховую пенсию. То есть три балла за календарный год начисляется при уплате страховых взносов с ежемесячной зарплаты (до вычета НДФЛ), размер которой в прошлом году был примерно около 24 тысяч рублей. То есть, если за год работающий пенсионер заработал даже более трех баллов, то для расчета прибавки будут учтены всё равно только 3 балла. Максимальная сумма выплаты составит 222 рубля 81 копейку, сообщает пресс-служба ОПФР по Сахалинской области.