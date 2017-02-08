«Наш день»: Что думают сахалинцы о возвращении на остров Александра Хорошавина
Также в выпуске: На Сахалине разметили "дальневосточные гектары" в заповеднике "Поронайский", а Святой Валентин собрал блогеров ASTV.RU на фотосессию
Другие статьи по темам
Событие
Место
"хапал,воровал..." уже бы обьяснили эти полуграмотным,что взятка,данная покойным Краном и дававшаяся ранее охинскими комерсами - никак не отразилась бы на их пенсиях,зарплатах или стипендиях...у кого и что воровать человеку,который пришёл к власти уже обеспеченным человеком?...
как же мерзко всё это слушать...
Немного с вами не соглашусь. То, что он хапал и воровал-в этом сомнения нет. Если бы он не был вором и казнокрадом, то никто его в губеры бы и не ставил. Это своего рода сегодняшний пропуск во власть, так сказать рекомендация. И то, что сворованное не пошло бы на пенсии и прочее-тоже верно. Просто эти две вещи друг от друга никак не зависят. Ну а про народ, который проживает свою жизнь только в телевизоре-что здесь говорить? Стадо, одним словом.