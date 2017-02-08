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«Наш день»: Что думают сахалинцы о возвращении на остров Александра Хорошавина

«Наш день»: Что думают сахалинцы о возвращении на остров Александра Хорошавина

Также в выпуске: На Сахалине разметили "дальневосточные гектары" в заповеднике "Поронайский", а Святой Валентин собрал блогеров ASTV.RU на фотосессию

сегодня, в 09:35 +2
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Событие
выпуск программы "Наш день"
Место
Сахалинская область
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Комментарии
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 09:47 Отредактированно сегодня, в 09:48
вот потом люди обижаются,что их быдлом называют...ну а как относиться к тем,кто слышит звон,да не знает где он?..всегда так было..стоило было на Руси что-то свистнуть про кого то,как все тут же :"Ату его!...ату!.."
"хапал,воровал..." уже бы обьяснили эти полуграмотным,что взятка,данная покойным Краном и дававшаяся ранее охинскими комерсами - никак не отразилась бы на их пенсиях,зарплатах или стипендиях...у кого и что воровать человеку,который пришёл к власти уже обеспеченным человеком?...
кто виноват,что доктор экономических наук умеет зарабатывать и считать деньги?...
как же мерзко всё это слушать...
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+4
Online
Klukva_Vik Online
Написано сегодня, в 11:06
Добрый человек, так точно!
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+1
Online
sakhsergey417 Online
Написано сегодня, в 12:27
Добрый человек,
Немного с вами не соглашусь. То, что он хапал и воровал-в этом сомнения нет. Если бы он не был вором и казнокрадом, то никто его в губеры бы и не ставил. Это своего рода сегодняшний пропуск во власть, так сказать рекомендация. И то, что сворованное не пошло бы на пенсии и прочее-тоже верно. Просто эти две вещи друг от друга никак не зависят. Ну а про народ, который проживает свою жизнь только в телевизоре-что здесь говорить? Стадо, одним словом.
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0
senchick
Написано сегодня, в 12:27
Добрый человек, хорошо сказано...
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Еще 1 комментарий
Online
Маргарита Online
Написано сегодня, в 11:15
Идиоты, как можно отдать заповедник
кто туда лапу свою запустить решил. На Хорошавина жалуются, а что сейчас прям вообще огонь живется. Губер как был недоступен для населения так и остался. Пыли в глаза напускали о красивой жизни, а амурчан сюда переволокли. Прям шикарно живем...
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