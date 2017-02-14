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Обвиняемым в крушении платформы «Кольской» прокуратура запросила 5,5 лет колонии-поселения
N1 televizija

Обвиняемым в крушении платформы «Кольской» прокуратура запросила 5,5 лет колонии-поселения

Обвинительное заключение дублирует предыдущее, несмотря на вскрытые факты фальсификации расследования

Двум обвиняемым в крушении СПБУ «Кольская» - бывшему исполняющему обязанности заместителю генерального директора по безопасности мореплавания компании «Арктикморнефтегазразведка» (АМНГР) Борису Лихвану и исполняющему обязанности главного инженера АМНГР Леониду Бордзиловскому - прокуратура запросила 5,5 лет колонии-поселения. Об этом сообщают участники судебного процесса, который длится в Первомайском суде Мурманска с июля 2015 года.

«Прокурор в обвинительной речи запросил 5,5 лет реального срока колонии-поселения для обоих подсудимых. Ни на шаг не отошел от обвинительного заключения следователя Фердера. Все иски к подсудимым удовлетворить, пусть отдуваются за руководство АМНГР. В выступлении прокурора не было ни слова ни о фальсификациях материалов дела, ни о заключении комиссии Ространснадзора, ни о решениях арбитражного суда. Зато в качестве доказательств фигурировали допросы Мелехова, Васецкого, Коваленко, Махно... Т.е. согласно прокурору вина Лихвана и Бордзиловского состоит в том, что они оказались на работе в тот момент, когда тонула платформа и гибли люди. И попытались что-то сделать, организовать, куда-то звонить, согласовывать... В частности, вина Бордзиловского доказана тем, что ему звонили с Кольской! Зато Васецкий не виноват, потому что январский приказ о продлении декабрьской командировки подтверждает его отсутствие и тем самым непричастность к трагедии», - пишет в соцсетях Елена Богуш, жена старшего механика утонувшей СПБУ «Кольская» Ильи Карташова.

Ранее сообщалось, что обвиняемого в фальсификации по делу о крушении СПБУ «Кольская» экс-следователя приговорили к штрафу в 100 тысяч. В результате рассмотрения Центральным районным судом Хабаровска уголовное дело в отношении Виталия Фердера прекращено 9 января.

Напомним, крушение буровой платформы «Кольская» произошло 18 декабря 2011 года во время буксировки в Охотском море. На её борту находились 67 членов экипажа, из которых всего 14-ти удалось выжить. 36 погибших моряков родом из Мурманской области. Спасателям удалось найти тела 17 погибших. В случившемся обвинили бывшего исполняющего обязанности заместителя генерального директора по безопасности мореплавания АМНГР Бориса Лихвана и исполняющего обязанности главного инженера АМНГР Леонида Бордзиловского. Им предъявили обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 263 УК РФ).

Судебные заседания в Мурманске по данному делу продлятся до марта 2017 года. Подсудимые свою вину отрицают. Об этом пишет информационное агентство «Nord-News».

сегодня, в 09:25 0
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 09:38
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+3
Сергей Сергеевич М
Написано сегодня, в 09:45 Отредактированно сегодня, в 09:45
Ого, следователя за фальсификацию на 100 тыс. рублей, видимо "помог" кому-то "оттянуть" процесс... кто пока не по стражей сидит, а гуляет свободно
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0
vladsakh
Написано сегодня, в 10:43
Это за всех погибших ? Фемида, ты уже не удивляешь.
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