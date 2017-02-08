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Газовые котлы жителям Дальнего, заселенным в неотапливаемые квартиры, заменит администрация города

Газовые котлы жителям Дальнего, заселенным в неотапливаемые квартиры, заменит администрация города

До конца недели дома второй и третьей очереди застройки планировочного района проверит специальная комиссия

Рабочая группа администрации Южно-Сахалинска, созданная по поручению мэра Сергея Надсадина, контролирует устранение дефектов, выявленных после ввода в эксплуатацию жилых домов 2-й и 3-й очереди муниципальной застройки в Дальнем.

Поводом для выезда 14 февраля в этот район представителей регионального Минстроя и муниципалитета стал видеоролик, размещенный сахалинским ОНФ в Интернете. В нем показаны проблемы, выявленные в октябре-ноябре прошлого года во время совместной инспекции сдаваемого жилья. С тех пор заказчиком, МКУ «Управление капитального строительства», принимаются меры к устранению застройщиком, ООО «Сахалин-Инжиниринг»,выявленных дефектов.

В результате проектных недоработок системы вентиляции образовался конденсат в 34 квартирах верхних этажей. После утепления вентиляционных коробов на всех домах проблема решена. В 9 квартирах уже закончен косметический ремонт, у жильцов нареканий к его качеству нет, подписаны акты приемки. Мониторинг состояния системы вентиляции продолжается. Во всех домах загерметизированы места прохода инженерных коммуникаций через стены технологического подполья. Весной в случае необходимости будет проведена дополнительная гидроизоляция. Сейчас все подполья сухие и чистые.

Влага на стенах щитовой, показанная в ролике, появилась из-за перепада температур. Это помещение было единственным во всех сданных домах, где не успели установить конвектор. После включения электронагревателя щитовая просохла, и конденсат перестал образовываться. Козырьки подъездов были укреплены, но недостаточно — требуется доработка.

Как отметили участники выездного совещания, реакция подрядчика на выдвигаемые требования не всегда радует быстротой. Объективно, устранить перечисленные дефекты можно было намного раньше.

- Сейчас мы узнаем о новых проблемах. В нескольких квартирах из-за заселения в холодный период возникли проблемы с газовыми котлами. Они будут заменены за счет муниципалитета. Мы проверим оставшиеся незаселенные квартиры на предмет исправности оборудования, - сообщила первый вице-мэр областного центра Наталия Куприна.

До конца недели все квартиры 2-й и 3-й очередей застройки будут проверены совместной комиссией Минстроя и администрации Южно-Сахалинска. В дальнейшем по каждой проблеме должны приниматься меры в четко определенные сроки, сообщает пресс-служба администрации областного центра. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:00 +1
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