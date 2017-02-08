Газовые котлы жителям Дальнего, заселенным в неотапливаемые квартиры, заменит администрация города
До конца недели дома второй и третьей очереди застройки планировочного района проверит специальная комиссия
Рабочая группа администрации Южно-Сахалинска, созданная по поручению мэра Сергея Надсадина, контролирует устранение дефектов, выявленных после ввода в эксплуатацию жилых домов 2-й и 3-й очереди муниципальной застройки в Дальнем.
Поводом для выезда 14 февраля в этот район представителей регионального Минстроя и муниципалитета стал видеоролик, размещенный сахалинским ОНФ в Интернете. В нем показаны проблемы, выявленные в октябре-ноябре прошлого года во время совместной инспекции сдаваемого жилья. С тех пор заказчиком, МКУ «Управление капитального строительства», принимаются меры к устранению застройщиком, ООО «Сахалин-Инжинир
В результате проектных недоработок системы вентиляции образовался конденсат в 34 квартирах верхних этажей. После утепления вентиляционных коробов на всех домах проблема решена. В 9 квартирах уже закончен косметический ремонт, у жильцов нареканий к его качеству нет, подписаны акты приемки. Мониторинг состояния системы вентиляции продолжается. Во всех домах загерметизирован
Влага на стенах щитовой, показанная в ролике, появилась из-за перепада температур. Это помещение было единственным во всех сданных домах, где не успели установить конвектор. После включения электронагревате
Как отметили участники выездного совещания, реакция подрядчика на выдвигаемые требования не всегда радует быстротой. Объективно, устранить перечисленные дефекты можно было намного раньше.
- Сейчас мы узнаем о новых проблемах. В нескольких квартирах из-за заселения в холодный период возникли проблемы с газовыми котлами. Они будут заменены за счет муниципалитета. Мы проверим оставшиеся незаселенные квартиры на предмет исправности оборудования, - сообщила первый вице-мэр областного центра Наталия Куприна.
До конца недели все квартиры 2-й и 3-й очередей застройки будут проверены совместной комиссией Минстроя и администрации Южно-Сахалинска. В дальнейшем по каждой проблеме должны приниматься меры в четко определенные сроки, сообщает пресс-служба администрации областного центра.