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На лечение ВИЧ-инфицированных сахалинцев выделено 30 миллионов рублей
1tvnet.ru

На лечение ВИЧ-инфицированных сахалинцев выделено 30 миллионов рублей

Запаса приобретенных на эти деньги лекарств хватит до сентября

В конце 2016 года правительством России утверждена «Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации до 2020 года и дальнейшую перспективу». Итогом реализации стратегии является увеличение количества россиян, прошедших тестирование на ВИЧ, а также рост числа ВИЧ - положительных граждан, получающих комплексную антиретровирусную терапию, сообщает пресс-служба министерств здравоохранения Сахалинской области. 

На территории островного региона за весь период наблюдений выявлено 1 224 больных ВИЧ. В настоящее время на диспансерном наблюдении находятся 711 человек. Лекарственная терапия таких пациентов на территории региона проводится в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи.

- В конце прошлого года были проведены дополнительные согласования, внесены поправки в областной бюджет, в итоге на закупку необходимых лекарственных препаратов было выделено около 30 миллионов рублей, - рассказывает врач Сахалинского областного центра СПИД Елена Ломакина. – Благодаря выделенным средствам в области создан запас лекарств, которого хватит до сентября текущего года.

Созданный резерв позволит проводить поддерживающую терапию ВИЧ-инфицированных пациентов, как продолжающих лечение, так и вновь выявленных, а также осуществлять профилактику у беременных женщин с ВИЧ-положительным статусом для предотвращения инфицирования плода.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:33 0
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