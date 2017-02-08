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Сахалинская область признана самым эффективным регионом в России по регулированию продаж алкоголя

Сахалинская область признана самым эффективным регионом в России по регулированию продаж алкоголя

Островной регион единственный в ДФО, где все розничные предприятия подключены к системе ЕГАИС

Сахалинская область признана самым эффективным регионом в России в сфере регулирования алкогольного рынка. Такой оценки островной регион был удостоен в ходе выездного совещания в Хабаровске, проведённого Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка по итогам деятельности уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере розничной продажи алкогольного рынка.  

Заместитель главы федерального ведомства Владислав Заславский во вступительном слове сообщил, что итоги подведены на основе новой методики оценки региональных рынков розничных продаж алкогольной продукции, разработанной Росалкогольрегулированием совместно с Минфином России.  По его словам, методика представляет собой анализ трёх групп показателей, характеризующих региональные рынки розничных продаж алкогольной продукции.

Речь идёт об объёме легальных продаж алкогольной продукции по данным ЕГАИС, работе уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по контролю за розничными рынками алкогольной продукции и последствиях потребления алкоголя населением.

В Сахалинской области зафиксирован самый высокий уровень легальных розничных продаж алкогольной продукции и по данному показателю она занимает лидирующую позицию в стране. Также островной регион единственный в ДФО, где все розничные предприятия подключены к системе ЕГАИС.

 Кроме того, на Сахалине и Курильских островах в 2015 и 2016 годах не зафиксировано ни одного случая отравления алкогольной продукцией и это один из важнейших результатов, достигнутых в сфере борьбы  с нелегальной продукцией и теневым рынком. Учитывая этот и другие критерии, деятельность регионального министерства торговли и продовольствия получила самую высокую оценку, а Сахалинская область заняла первое место в рейтинге эффективности регионов в сфере регулирования алкогольного рынка. 

Источник: министерство торговли и продовольствия Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:30 −1
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Комментарии
Online
Black65 Online
Написано сегодня, в 16:44
Натали))), да это опять шляпа какая-то
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+3
guliakaxxl
Написано сегодня, в 16:47
А при чем здесь ссылки на Новости 2013-2015 года?
Скорее всего речь-то про прошлый год!
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0
MrFreeman
Написано сегодня, в 17:20 Отредактированно сегодня, в 17:20
Новости о том, что Сахалин в чём-то стал первым начинают смешить.
Мы первые во всём, только дороги не выдерживают и одной зимы (кроме ул.Ленина от Пуркаева на юг, и Емельянова).
Мы первые по программе переселения, только после постановки ***комом буквой "зю" власти Долинска, зашевелились и в облстолице, проверять дома стали (если бы не ***ком, то сидели бы и дальше в анусе ковыряли).
Мы первые по регулированию рынка, и первые по употреблению водчилы. То есть, бухаем управляемо!)))
Мы первые по количеству статусов в вк "влюбляшка".
Ещё у нас цены ни в рот долбись, мы тут тоже первые.
Ещё депутаты в облдуме получают на уровне депутатов ГД РФ - мы и в этом первые!
Всё ли, что первое, в чём Сахалин первый, несёт добро простым людям?
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+1
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