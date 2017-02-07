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Заповеднику «Курильский» исполнилось 33 года

Заповеднику «Курильский» исполнилось 33 года

Праздник посетили больше 150 южнокурильчан

Второй год подряд заповедник «Курильский» отмечает День рождения в стенах Южно-Курильского районного Дома культуры с большим количеством гостей, это становится доброй традицией.

Ко Дню рождения организации в Южно-Курильском Доме культуры открылась фотовыставка «Заповедные острова» на которой представлены работы сотрудников заповедника и известных фотографов мирового уровня, таких как Дмитрий Арбузов, Иван Дементиевский, Сергей Шанин, Андрей Нарчук, Андрей Сидоров, Андрей Шапран, Игорь Самарин. На выставочных фотографиях – представители  животного и растительного мира Южных Курил, пейзажи Кунашира и Малой Курильской гряды.

Также экспонировалась масштабная выставка детских рисунков, посвященная природным охраняемым территориям России, и, в первую очередь, заповеднику «Курильский» и заказнику «Малые Курилы». Среди гостей было организовано голосование за приз зрительских симпатий.

Сотрудники заповедника проводили интерактивные занятия с южнокурильчанами. Гости праздника учились читать «белую книгу» зимнего леса – распознавали следы животных на снегу, узнавали и определяли  своих ближайших соседей – обитателей островного побережья: ракушки и водоросли можно было разглядеть, потрогать и даже посмотреть на ткани растений под микроскопом и узнать, чем отличаются друг от друга разные виды.

Южнокурильчане проверили свои знания о природе родных островов и попытали счастья в заповедном  «Поле чудес». А самые маленькие любители природы, благодаря умелым рукам сотрудников Дома культуры, также подключившихся к празднику, с помощью аквагрима превращались в животных заповедников: тигров, зайцев, медведей и леопардов.

Работала заповедная почта - у каждого была возможность подписать для отправления поздравительную открытку в другие охраняемые территории России, поздравив их со столетием заповедной системы нашей страны. А на память участникам заповедной почты оставались закладки с фотографиями и краткой информацией по этим территориям. С неподдельным интересом и взрослые, и дети слушали рассказ о заповедных уголках и их обитателях, внимательно изучали карту и писали трогательные пожелания. Автор самого оригинального поздравления в стихах ("Остров Врангеля") получил памятный приз. В ближайшее время на открытки будут наклеены марки, и они централизованно отправятся к своим адресатам – в разные уголки России. 

В сувенирной лавке можно было приобрести сувенирную продукцию заповедника «Курильский»: настенные и настольные календари, магниты, путеводители и познавательные буклеты.

На сцене Дома культуры с приветственным словом выступил директор заповедника Александр Кислейко. «В этом году заповеднику 33 года – магический возраст. Этот год особенный для всей заповедной системы России – ей исполняется 100 лет. В 1917 году на берегу священного озера Байкал был создан первый в России заповедник – Баргузинский, положивший начало формированию заповедной системы в нашей стране», - сказал Кислейко. Он также подвел итоги лотереи среди гостей праздника и вручил подарки.

Во второй части вечера южнокурильчане посмотрели видеоролики об охраняемых территориях России и несколько серий нового сериала о заповеднике «Курильский», снятого студией «Aves» летом 2016 года на Кунашире.

Всего праздник посетило более 150 человек. Среди гостей вечера были представители администрации Южно-Курильского района, в том числе вице-мэр – Алексей Задирако, педагогические и медицинские работники, сотрудники самых разных организаций района, пенсионеры, школьники. Очень много в этот раз пришло родителей с маленькими детьми дошкольного возраста, сообщает пресс-служба заповедника.  

Готовность №1. Автор фото: Ирина Неведомская.

Сотрудники заповедника перед началом мероприятия с удовольствием сами смотрят в микроскопы. Автор фото: Ирина Неведомская.

Сувенирная лавка готова к приёму посетителей. На заднем плане - один из блоков выставки детского рисунка: "Заказник "Малые Курилы". Автор фото: Ирина Неведомская.

Перед началом можно немного расслабиться. Интерактивный стол "Кто оставил след?" Автор фото: Ирина Неведомская.

... и посмотреть ролики. Автор фото: Елена Линник.

Первой начала работу студия аквагрима. Автор фото: Ирина Неведомская.

Мы - красивые и смелые! Автор фото: Игорь Бобырь.

А рядом - поле чудес! Автор фото: Роман Березюк.

На "Поле чудес" - вопросы по краеведению. Автор фото: Игорь Бобырь.

Учимся определять следы животных. Автор фото: Игорь Бобырь.

А здесь - возможно, самое интересное! Автор фото: Игорь Бобырь.

Можно познакомиться с водорослями.... Автор фото: Елена Линник.

... посмотреть в микроскоп структуру морских растений, ... Автор фото: Елена Линник.

... определить курильских моллюсков по раковинам. Автор фото: Игорь Бобырь.

Самые маленькие посетители знакомятся с микроскопами в первый раз. Автор фото: Роман Березюк.
 
Это открытки для заповедной почты, а закладки - в подарок. Автор фото: Игорь Бобырь.

Открытки подписываем самостоятельно... Автор фото: Игорь Бобырь.
 
... и вместе с родителями. Автор фото: Игорь Бобырь.

Голосование за приз зрительских симпатий на выставке детских рисунков. Можно отдать несколько голосов, но как сложно выбрать! Автор фото: Сергей Киселёв.

Выставка детских рисунков. Блок: "Заповедники России". Автор фото: Игорь Бобырь.

Лотерея. Призы вручает директор заповедника - А.А. Кислейко. Автор фото: Роман Березюк.
 
Фото на память в конце праздника. Три поколения. Автор фото: Ирина Неведомская.
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:24 +2
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