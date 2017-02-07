Холмские инвалиды боятся посещать один из местных магазинов

Жители Холмска прислали в редакцию astv.ru фотографии одного из местных магазинов - участников программы "Доступная среда" для инвалидов. На фото запечатлено крыльцо с пандусом-рельсами, с помощью которого маломобильные группы граждан должны иметь возможность беспрепятственно посетить торговую точку.

- На самом деле здесь не только инвалиду или мамочке с коляской, а даже обычному человеку станет страшно, - объясняет очевидец. - Пандус установлен со слишком крутым наклоном. К тому же один его конец вообще выходит в клумбу. Какое-то время там еще и урна для мусора стояла. А зимой этот уголок очень редко чистится от снега.

Судя по фотографиям с Google карт, такой пандус установлен там как минимум с 2015 года.

В пресс-службе администрации Холмска после нашего обращения рассказали, что специалисты выехали на место и сами убедились в условиях, созданных там для инвалидов. Однако проверить установлен ли пандус по необходимым нормам и продолжить работу по улучшению условий проекта "Доступная среда" возможно только после официального обращения граждан.

- Необходимо, чтобы сами граждане связались с руководством торговой точки и объяснили, что такой пандус для них неудобен. Если администрация магазина откажется заменить устройство и всячески сотрудничать, уже тогда необходимо действовать, - рассказывают в пресс-службе администрации портового города. - Нужно оформить заявление с фотографиями в управление экономики либо в административную комиссию города, которая и проводит проверки социально значимых объектов на предмет соблюдения условий проекта "Доступная среда".

Стоит отметить, сами инвалиды попасть в магазин, чтобы поговорить с администратором, не смогут. Мы попытались дозвониться по указанному в сети Интернет номеру телефона торгового объекта, но на протяжении двух дней трубку никто не брал.

В прокуратуре посоветовали сознательным гражданам сразу написать заявление в прокуратуру. Тем более, что это можно сделать через интернет.