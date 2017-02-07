новости
новости
Регистрация
Холмские инвалиды боятся посещать один из местных магазинов

Холмские инвалиды боятся посещать один из местных магазинов

Слишком крутой пандус у входа в торговую точку начинается с клумбы

Жители Холмска прислали в редакцию astv.ru фотографии одного из местных магазинов - участников программы "Доступная среда" для инвалидов. На фото запечатлено крыльцо с пандусом-рельсами, с помощью которого маломобильные группы граждан должны иметь возможность беспрепятственно посетить торговую точку. 

- На самом деле здесь не только инвалиду или мамочке с коляской, а даже обычному человеку станет страшно, - объясняет очевидец. - Пандус установлен со слишком крутым наклоном. К тому же один его конец вообще выходит в клумбу. Какое-то время там еще и урна для мусора стояла. А зимой этот уголок очень редко чистится от снега.

Судя по фотографиям с Google карт, такой пандус установлен там как минимум с 2015 года. 

В пресс-службе администрации Холмска после нашего обращения рассказали, что специалисты выехали на место и сами убедились в условиях, созданных там для инвалидов. Однако проверить установлен ли пандус по необходимым нормам и продолжить работу по улучшению условий проекта "Доступная среда" возможно только после официального обращения граждан. 

- Необходимо, чтобы сами граждане связались с руководством торговой точки и объяснили, что такой пандус для них неудобен. Если администрация магазина откажется заменить устройство и всячески сотрудничать, уже тогда необходимо действовать, - рассказывают в пресс-службе администрации портового города. - Нужно оформить заявление с фотографиями в управление экономики либо в административную комиссию города, которая и проводит проверки социально значимых объектов на предмет соблюдения условий проекта "Доступная среда".

Стоит отметить, сами инвалиды попасть в магазин, чтобы поговорить с администратором, не смогут. Мы попытались дозвониться по указанному в сети Интернет номеру телефона торгового объекта, но на протяжении двух дней трубку никто не брал. 

В прокуратуре посоветовали сознательным гражданам сразу написать заявление в прокуратуру. Тем более, что это можно сделать через интернет. 

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 14:48 +5
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьХолмск
Прочее
"Доступная среда"инвалидыпандусмагазин
Популярное на ASTV
Снег и лед обрушились на покупателей с крыши торгового центра в Южно-Сахалинске
Снег и лед обрушились на покупателей с крыши торгового центра в Южно-Сахалинске
Житель Быкова убил свою жену, потому что та не убралась в доме
Житель Быкова убил свою жену, потому что та не убралась в доме
Экс-губернатора области Александра Хорошавина этапировали на Сахалин
Экс-губернатора области Александра Хорошавина этапировали на Сахалин
На юге Сахалина автобус угодил в кювет
На юге Сахалина автобус угодил в кювет

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Black65
Написано сегодня, в 15:10
Хочется процитировать Лаврова С.В.
Ответить
+5
VULKAN
Написано сегодня, в 16:28
Black65, В чём же дело? Цитируйте...
Ответить
+1
Black65
Написано сегодня, в 16:29
VULKAN, там с матами
Ответить
+2
VULKAN
Написано сегодня, в 16:39
Black65, Маты завуалировать...
Ответить
0
Еще 2 комментария
Маргарита
Написано сегодня, в 15:21
Ага, маломобильный человек, должен это все сфотать, сбегать в администрацию, написать жалобу, потом ещё побегать по кабинетам. И потом скажут, что одного обращения мало. Люди уже обратились. Уже статья есть. А все мало.
Ответить
+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 16:31
Маргарита, фото могут сделать сочувствующие. А заявление в прокуратуру и правда можно подать через интернет, я подавала. Все забегали, не прошло и 30 дней.
Ответить
+1
VULKAN
Написано сегодня, в 16:34
Дааа.... А можно адрес магазина указать или это секрет?
Ответить
0
Мария Ащеулова
Написано сегодня, в 16:43
VULKAN, Крузенштерна, 11
Ответить
+1
VULKAN
Написано сегодня, в 16:44
Мария Ащеулова, Спасибо!
Ответить
0
татьяна.У
Написано сегодня, в 18:59
А я в подъезд опасаюсь заходить...
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Япония направила протест России из-за присвоения названий пяти курильским островам
Япония направила протест России из-за присвоения названий пяти курильским островам
Зимний джип-спринт пройдет на Сахалине
Зимний джип-спринт пройдет на Сахалине
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru