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Япония направила протест России из-за присвоения названий пяти курильским островам

Япония направила протест России из-за присвоения названий пяти курильским островам

Дипломаты страны Восходящего солнца назвали это неприемлемым

Правительство Японии направило протест России из-за присвоения названий пяти безымянным островам Курильской гряды. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга на пресс-конференции в Токио, которая состоялась во вторник, 14 февраля, передает ТАСС.

«Это неприемлемо и противоречит позиции Японии. 13 февраля мы направили протест России по дипломатическим каналам», — уточнил он.

13 февраля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присвоении названий пяти островам Курильской гряды. С соответствующей инициативой выступило Сахалинское отделение Русского географического общества (РГО).

Географические объекты получили имена генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко, дипломата Андрея Громыко, бывшего губернатора Сахалина Игоря Фархутдинова, генерал-лейтенанта Алексея Гнечко и капитана дальнего плавания Анны Щетининой.

сегодня, в 14:55 +2
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Комментарии
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 15:09
Ох ты ж блин обиделись!
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+4
AX9566
Написано сегодня, в 15:10
Протест? Собака лает- караван идет.
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+2
Nektos
Написано сегодня, в 15:28
Да пусть тявкают что хотят!
Похоже уже стало традицией у всего мира тявкать на Россию!
, пусть трепыхаются, пока могут...
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+2
legkiy
Написано сегодня, в 15:37
ну направили протест..и что от этого переменится .... это наши острова и наше право назвать их или нет и как их назвать....это одинаково что Россия отправит протест что Хокайдо носит именно это название а не Хукайдосина
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+2
nikolayppu
Написано сегодня, в 15:44
Я не на стороне японцев Боже упаси! Но названия островов должны носить те названия, которые отражают их природные и географические особенности, а также имена первооткрывателей.
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+2
Online
NNS41148 Online
Написано сегодня, в 20:38
nikolayppu, да ладно,у японцев эти островки до 1945 имели свои названия,вся эта гряда носит название Хабамайи.Да,по ним и по Шикотану у Путина и Абэ разногласий нет,они всё придумывают красивую упаковку по Итурупу и Кунаширу для передачи.
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0
Ярославчик
Написано сегодня, в 16:05
Все никак не угомонятся.
Как хотим, так и называем.
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+4
Online
Яков Максимов Online
Написано сегодня, в 16:19
У японцев же существует замечательнейшая технология - они продлевают свои территории и создают так называемые "искусственные" острова с помощью переработанного мусора... Я вот думаю - если взять все эти ноты протеста, направляемые ими в течение десятилетий нам, распечатать их, спрессовать как следует, то можно направить им в подарок вплавь какой-нибудь миниостровок. Пусть забирают
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+4
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 16:23
Яков Максимов, и назвать его Курилы
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+2
КиР84
Написано сегодня, в 16:32
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+4
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 16:33
Деревянко, который подписал акт о капитуляции Японии от СССР ? Зачетный троллинг
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+3
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 16:37
кто-пукнул?..или мне послышалось?)))
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0
Владимир К
Написано сегодня, в 17:35
Никто японцам не запрещает называть эти острова на своих картах как им захочется.Мы у себя назвали сами как хотим - наши же острова, а они пусть называют как им там нравится...
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+2
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 17:54
Владимир К, скоро и Хоккайдо по другому назовём
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+3
Владимир К
Написано сегодня, в 18:02
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+1
Андрей Кузьмин
Написано сегодня, в 18:40
Натали))), Ну да, историческое название вернуть треба. До конца XVIII века Хоккайдо (в то время его называли Эдзо, или Эзо, то есть "дикий", "земля варваров") не слишком интересовал японских правителей. Написанная в начале XVIII века "Дайннипонси" ("История Великой Японии"), состоящая из 397 томов, упоминает об Эдзо в разделе, посвящённом иностранным государствам. Хотя уже в середине XV века даймё (крупный феодал) Такэда Нобухиро решил на свой страх и риск потеснить айнов южного Хоккайдо и построил там первое постоянное японское поселение. С тех пор иностранцы иногда называли остров Эдзо иначе: Матмай (Матс-май) по имени основанного Нобухиро Мацумаэского клана.
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+1
korra
Написано сегодня, в 19:17
Упс,опять япошкам облом,сколько лет все мечтают вернуть острова,кто ж вам их отдаст,мы ж не совсем дебилы,вообще пора и Аляску вернуть,что то правительство молчит
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0
Ok8
Написано сегодня, в 20:21
Они думают, что впустили их на Курильские острова для развития и отожмут под шумок ...Вот и барахтаются
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0
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