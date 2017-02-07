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Зимний джип-спринт пройдет на Сахалине

Зимний джип-спринт пройдет на Сахалине

Соревнования приурочены ко Дню защитников Отечества

25 февраля в Троицком пройдет зимний джип-спринт, организованный Южно-Сахалинским джипер-клубом. 

Как рассказал astv.ru один из организаторов соревнований Александр Голда, соревнования приурочены приурочены ко Дню защитников Отечества. 

"Гонки пройдут в категории "Абсолют". В них могут участвовать внедорожники с любым размером колес, любым клиренсом. Главное не только прохождение препятствий, но и скорость. При этом пользоваться лебедками запрещено, а вот лопатами - можно. Планируется, что в соревнованиях будут участвовать около 20 внедорожников. Будет определена тройка победителей, которой достанутся главные награды, предусмотрим и утешительные призы", - говорит Александр Голда.

Заявки на участие принимаются до 24:00 24 февраля. Регламент соревнований и форма заявки размещены на сайте клуба.

Справки по телефонам: 89147591400, 89147557844

 

Галерея
Фото с джип-спринта 2012 года, Фото: 1
Фото с джип-спринта 2012 года, Фото: 2
Фото с джип-спринта 2012 года, Фото: 3
Фото с джип-спринта 2012 года, Фото: 4
Фото с джип-спринта 2012 года, Фото: 5
Фото с джип-спринта 2012 года, Фото: 6
Фото с джип-спринта 2012 года, Фото: 7
Фото с джип-спринта 2012 года, Фото: 8
Фото с джип-спринта 2012 года, Фото: 9
Фото с предыдущего зимнего джип-спринта
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 14:41 +1
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