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Южносахалинцы поднялись на гору Быкова
Фотографии Алексея Огурцова

Южносахалинцы поднялись на гору Быкова

В походе приняли участие около 50 туристов

12 февраля состоялся очередной поход выходного дня. Южносахалинцы посетили гору Быкова. В мероприятии приняло участие 50 любителей активного отдыха, сообщает МБУ «ЦМИ».

С площади Победы, где был назначен сбор участников, организованной колонной они выехали до села Березняки. Сам подъем до вершины занял 5 часов, однако добраться до нее смогли не все.

По словам специалиста «Центра молодежного туризма» ЦМИ Евгении Платон, с погодой в этот раз туристам не повезло - накануне выпало много снега, а в некоторых местах без снегоступов пройти было достаточно сложно.

Из-за сложности маршрута до вершины не добрались шесть человек. В сопровождении проводников СРОО «Адреналин» они спустились к месту старта. Остальная группа продолжила восхождение, и несмотря на все трудности добралась до места назначения.

На вершине горы туристов ждал очередной «сюрприз» - метель, поэтому насладиться красивыми видами сопок южносахалинцам не удалось, но это их ничуть не расстроило. Преодолев в общей сложности 18 км. любители активного отдыха завершили поход к 18:00.

Организатор мероприятия – Центр молодежных инициатив Южно-Сахалинска при содействии СРОО «Адреналин».

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Южносахалинцы поднялись на гору Быкова, Фото: 1
Южносахалинцы поднялись на гору Быкова, Фото: 2
Южносахалинцы поднялись на гору Быкова, Фото: 3
Южносахалинцы поднялись на гору Быкова, Фото: 4
Южносахалинцы поднялись на гору Быкова, Фото: 5
Южносахалинцы поднялись на гору Быкова, Фото: 6
Южносахалинцы поднялись на гору Быкова, Фото: 7
Южносахалинцы поднялись на гору Быкова, Фото: 8
Южносахалинцы поднялись на гору Быкова, Фото: 9
Южносахалинцы поднялись на гору Быкова, Фото: 10
Южносахалинцы поднялись на гору Быкова, Фото: 11
Южносахалинцы поднялись на гору Быкова, Фото: 12
Южносахалинцы поднялись на гору Быкова, Фото: 13
Южносахалинцы поднялись на гору Быкова, Фото: 14
Южносахалинцы поднялись на гору Быкова, Фото: 15
Южносахалинцы поднялись на гору Быкова, Фото: 16
Южносахалинцы поднялись на гору Быкова, Фото: 17
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Южносахалинцы поднялись на гору Быкова
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:42 +3
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Написано сегодня, в 19:54
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