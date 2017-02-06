Южносахалинцы поднялись на гору Быкова

Фотографии Алексея Огурцова

12 февраля состоялся очередной поход выходного дня. Южносахалинцы посетили гору Быкова. В мероприятии приняло участие 50 любителей активного отдыха, сообщает МБУ «ЦМИ».

С площади Победы, где был назначен сбор участников, организованной колонной они выехали до села Березняки. Сам подъем до вершины занял 5 часов, однако добраться до нее смогли не все.

По словам специалиста «Центра молодежного туризма» ЦМИ Евгении Платон, с погодой в этот раз туристам не повезло - накануне выпало много снега, а в некоторых местах без снегоступов пройти было достаточно сложно.

Из-за сложности маршрута до вершины не добрались шесть человек. В сопровождении проводников СРОО «Адреналин» они спустились к месту старта. Остальная группа продолжила восхождение, и несмотря на все трудности добралась до места назначения.

На вершине горы туристов ждал очередной «сюрприз» - метель, поэтому насладиться красивыми видами сопок южносахалинцам не удалось, но это их ничуть не расстроило. Преодолев в общей сложности 18 км. любители активного отдыха завершили поход к 18:00.

Организатор мероприятия – Центр молодежных инициатив Южно-Сахалинска при содействии СРОО «Адреналин».