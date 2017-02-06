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Сахалинцы завоевали серебро танцевального турнира в Бельгии

Сахалинцы завоевали серебро танцевального турнира в Бельгии

Евгений Мошенин и Дана Спицына завоевали серебро мирового первенства

В минувшее воскресенье в бельгийском Антверпене состоялся турнир по танцевальному спорту из серии «World Open». В соревнованиях приняли участие 70 танцевальных пар из 18 стран мира, сообщает пресс-служба островного министерства спорта. 

Сахалинскую область в составе сборной РФ представляли мастера спорта международного класса Евгений Мошенин и Дана Спицына. Островная пара выступала в Европейской программе танцев, включающей: медленный вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот, квикстеп.

Турнир прошел в яркой и упорной борьбе. Оценивали эти соревнования международные судьи из 12 стран. Евгений и Дана смогли показать одно из лучших выступлений и заняли 2 место, уступив лишь паре из России Дмитрию Жаркову и Ольге Куликовой.

В настоящее время сахалинцы готовиться к одному из самых ответственных стартов этого года - чемпионату России, который пройдет 11 марта в Казани. Ведь именно там, будет решаться судьба танцевальных пар, которые представят Россию на чемпионатах мира и Европы в этом году. И, этот шанс ребята не собираются упускать.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:47 +3
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Место
АнтверпенБельгия
Прочее
Сахалинская областьWorld Openтанцы
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Комментарии
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 18:05
молодцы! С победой!
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+3
senchick
Написано сегодня, в 18:24
Молодцы. Из 70 танцевальных пар
18 стран мира очень даже Отличный результат! Жалко фотка в новости одна
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0
багз-банни
Написано сегодня, в 19:57
Браво!
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+1
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