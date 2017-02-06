Сахалинцы завоевали серебро танцевального турнира в Бельгии

В минувшее воскресенье в бельгийском Антверпене состоялся турнир по танцевальному спорту из серии «World Open». В соревнованиях приняли участие 70 танцевальных пар из 18 стран мира, сообщает пресс-служба островного министерства спорта.

Сахалинскую область в составе сборной РФ представляли мастера спорта международного класса Евгений Мошенин и Дана Спицына. Островная пара выступала в Европейской программе танцев, включающей: медленный вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот, квикстеп.

Турнир прошел в яркой и упорной борьбе. Оценивали эти соревнования международные судьи из 12 стран. Евгений и Дана смогли показать одно из лучших выступлений и заняли 2 место, уступив лишь паре из России Дмитрию Жаркову и Ольге Куликовой.

В настоящее время сахалинцы готовиться к одному из самых ответственных стартов этого года - чемпионату России, который пройдет 11 марта в Казани. Ведь именно там, будет решаться судьба танцевальных пар, которые представят Россию на чемпионатах мира и Европы в этом году. И, этот шанс ребята не собираются упускать.