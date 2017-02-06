Сахалинские "летающие лыжники" определили лучших в первенстве области

Соревнования по прыжкам с трамплина продолжатся в воскресенье

В эти дни школа зимних видов спорта проводит соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина. Из-за непогоды открытие трамплина К-70 пришлось отменить, а вот трамплины мощностью К-10, К-20, К-30 встречали юных спортсменов на своих трассах. Всего в соревнованиях приняло участие 70 спортсменов из Южно-Сахалинска и Углегорска, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Первыми на К-10 вышли мальчики 2007 года и младше. На высшую ступень пьедестал почета поднялся Роман Ведеников, вторым стал Дима Серегин, третьим был Эльдар Коржан.

Среди девочек первой оказалась Оля Черных, второй была Лиза Гонак, третьей оказалась Варвара Голдак.

После прыжков на трамплине К-25 места распределились следующим образом. На первом месте оказался Владимир Голубев, вторым – Даниил Красковский, Дмитрий Органдеев замкнул тройку лидеров.

На К-35 первым стал Даниил Иванков, вторым был Артем Мясников, третьим – Артем Движков.

Среди девочек равных не было Анне Беленок, второй стала Катя Черноусова, третьей - Татьяна Радионова.

В воскресенье состоится открытие после реконструкции трамплина мощностью К-70, уже на нем и продолжатся соревнования. Торжественное открытие состоится в 12:00 часов, по адресу: переулок Алтайский, 9.