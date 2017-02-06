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Около пяти тысяч сахалинцев простудились за неделю
grippro.ru

Около пяти тысяч сахалинцев простудились за неделю

Больше половины заболевших - дети

С 6 по 10 февраля в Сахалинской области зарегистрировано 4841 случай острых респираторных вирусных инфекций, в том числе среди детей до 17 лет - 3855 человек (79,6%). Показатель заболеваемости в целом по области составил 99,3 на 10 тысяч населения, что выше уровня эпидемического порога на 9,5%. Превышение уровня эпидпорога отмечено за счет детей в возрасте 0-2 года (+17,6%) и 3-6 лет (+11,1%).

Среди взрослых лиц и детей школьного возраста заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями регистрируется на неэпидемическом уровне.

По муниципальным образованиям области эпидемиологическое неблагополучие продолжает сохраняться на территории Охинского района, эпидемический порог превышен на 37,9%.

С целью стабилизации эпидемической заболеваемости по острым респираторным вирусным инфекциям на территории Охинского района с 7 по 13 февраля включительно введены карантинные мероприятия в 9 общеобразовательных учреждениях муниципального образования, что позволило снизить интенсивность эпидемического процесса на 22,2%.

По-прежнему, заболеваемость ОРВИ на территории Сахалинской области сформирована в основном за счет возбудителей не гриппозной группы По результатам лабораторных исследований  отмечается выделение широкого пейзажа возбудителей ОРВИ с преобладанием бокавирусов (3,9% от числа обследованных лиц). 

Продолжается выделение от больных возбудителей сезонного гриппа A (H3N2). Заболеваемость гриппом среди населения регистрируется в основном среди не привитых лиц.

По результатам еженедельного мониторинга посещаемости образовательных организаций приостановление учебного процесса частично по классам, где количество учащихся, отсутствующих по болезни составляло более 20%, осуществлялось в СОШ Сокола Долинского района (5 классов), СОШ №1 Долинска (3 класса), СОШ №2 Поронайска (1 класс), СОШ Вахрушева (5 классов), НОШ Макарова (1 класс) и СОШ №32 Южно-Сахалинска (1 класс), сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:28 +1
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Комментарии
Masenkaya
Написано сегодня, в 17:12
и я в их числе
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