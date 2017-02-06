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Южно-сахалинским предпринимателям напоминают о праздничном оформлении
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Южно-сахалинским предпринимателям напоминают о праздничном оформлении

Торговые объекты необходимо украсить за 10 дней до праздников

В преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска рассылает хозяйствующим субъектам городского округа письма с рекомендациями по оформлению магазинов, учреждений, административных зданий и других объектов к предстоящим праздникам.

В соответствии с Правилами благоустройства Южно-Сахалинска оформить объекты необходимо за 10 дней до проведения праздничных мероприятий. Владельцы объектов должны украсить интерьер, вывески, витрины, фасады, входные зоны зданий и сооружений и прилегающие территории с использованием соответствующей праздничной символики.

Обязательному оформлению подлежат объекты потребительского рынка: торговли, общественного питания и бытового обслуживания, автозаправочные станции, а также объекты социальной сферы: культуры, образования, здравоохранения. Оформление осуществляется владельцами за счет собственных средств.

Согласно рекомендациям входные группы отдельно стоящих зданий и сооружений, встроенных помещений оформляются световыми гирляндами по периметру; баннерными панно в соответствии с тематикой праздника. Допускается оформление флажковыми гирляндами либо съемными флагштоками. При этом в целях сохранения единства стиля, а также при комплексном оформлении территории, прилегающей к объектам, следует применять единообразные элементы.

Телефоны для справок: 300-736 (доб. 2, 3), сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:40 +3
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Комментарии
Masenkaya
Написано сегодня, в 17:38
да ладно? не припомню чтоб на 23.02 и 8.03 украшались...
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+1
Online
ILYA301968 Online
Написано сегодня, в 20:50
Новая метла по новому метёт!
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