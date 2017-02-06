Южно-сахалинским предпринимателям напоминают о праздничном оформлении

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В преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня департамент продовольственны х ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска рассылает хозяйствующим субъектам городского округа письма с рекомендациями по оформлению магазинов, учреждений, административных зданий и других объектов к предстоящим праздникам.

В соответствии с Правилами благоустройства Южно-Сахалинска оформить объекты необходимо за 10 дней до проведения праздничных мероприятий. Владельцы объектов должны украсить интерьер, вывески, витрины, фасады, входные зоны зданий и сооружений и прилегающие территории с использованием соответствующей праздничной символики.

Обязательному оформлению подлежат объекты потребительского рынка: торговли, общественного питания и бытового обслуживания, автозаправочные станции, а также объекты социальной сферы: культуры, образования, здравоохранения. Оформление осуществляется владельцами за счет собственных средств.

Согласно рекомендациям входные группы отдельно стоящих зданий и сооружений, встроенных помещений оформляются световыми гирляндами по периметру; баннерными панно в соответствии с тематикой праздника. Допускается оформление флажковыми гирляндами либо съемными флагштоками. При этом в целях сохранения единства стиля, а также при комплексном оформлении территории, прилегающей к объектам, следует применять единообразные элементы.

Телефоны для справок: 300-736 (доб. 2, 3), сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.