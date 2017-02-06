Сахалинский пенсионер доказал что он - это он

Elenka

Житель Александровска-Сахалинского мог остаться без пенсии из-за несовпадения записи его фамилии в документах. То, что в трудовой книжке фамилия сахалинца указана через «ё», в его свидетельстве о рождении, паспорте и других документах, его фамилия указана через «е», установили специалисты районного отделения пенсионного фонда.

Для того, чтобы получать трудовую пенсию по старости, мужчине пришлось обращаться в суд - иначе получить документы, подтверждающие, что владелец трудовой книжки и заявитель одно и то же лицо, было невозможно.

Как сообщают в городском суде Александровска-Сахалинского, выслушав мнение лиц, участвующих в деле, допросив свидетелей, исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что владелец трудовой книжки и заявитель одно и то же лицо. Судья удовлетворил заявленные требования.

Решение суда в законную силу не вступило.