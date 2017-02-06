Сахалинский пенсионер доказал что он - это он
Одна буква могла оставить его без выплат
Житель Александровска-Сахалинского мог остаться без пенсии из-за несовпадения записи его фамилии в документах. То, что в трудовой книжке фамилия сахалинца указана через «ё», в его свидетельстве о рождении, паспорте и других документах, его фамилия указана через «е», установили специалисты районного отделения пенсионного фонда.
Для того, чтобы получать трудовую пенсию по старости, мужчине пришлось обращаться в суд - иначе получить документы, подтверждающие, что владелец трудовой книжки и заявитель одно и то же лицо, было невозможно.
Как сообщают в городском суде Александровска-Сахалинского, выслушав мнение лиц, участвующих в деле, допросив свидетелей, исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что владелец трудовой книжки и заявитель одно и то же лицо. Судья удовлетворил заявленные требования.
Решение суда в законную силу не вступило.
Так что никто бы без пенсии не остался. Даже больше скажу, ему (скорей всего) в пенсионном и порекомендовали идти в суд.
Только видать это забыли написать, дабы больше шокировать публику.
"ПОЗИЦИЯ Верховного Суда, выраженная в письме, но за нее зацепились как за разъяснительное указание для всего населения, в т.ч. для судей.
Предистория: работник ВС с фамилией через "Ё" вышел на пенсию и пошел в ПФ на оформление пенсии, там его бортанули на предмет: где-то есть "ё", где-то нет и отказали в оформлении. тогда работодатель этого работника, т.е. Верховный суд (!) РАЗЪЯСНИЛ в письме пенсионному фонду свою позицию по поводу разночтений в написании фамилий с буквой "ё": т.е. необязательное написание буквы "ё" возможно в том случае, если написание через "е" не искажает данные о гражданине, если "ё" не является смыслообразующей либо смыслоразделительной и т.д.
(опубликовано в «Российской газете» от 15.09.2009 № 172 (4996)"
То есть если дело в книжке - суть вопроса, восстановить книжку нормально или просить переделать, но если там в упор отказываются - то в суд. Что он видимо и сделал, судя по всему было существенное разночтение, еще от фамилии зависит, буква может ее круто поменять...
Ёлкин - чисто русская.
Елкин - что-то уже румынское, может вообще приезжий....
Фантазируй дальше. Я тебе ещё инфу подкину.
Звучит так. Сотрудники отдела кадров бывают очень грамотные, и это не их проМблема, что человек с трудовой книжкой, лет через тридцать, пойдёт оформлять пенсию
Ёлкин Павел Ефграфович по трудовой, попался недоверчивый сотрудник и давай его дергать, а ему пенсия нужна, а они ему срок оттягивают со своей проверкой, еще нарушение нашли и не дают ничего. Вот тут и возня, а он и сидит без пенсии просто так, сроки выходят - надоело терпеть и пошел в суд....
А в кадрах сидят в основном по блату и такое пишут, что мама не горюй.... И законы им до фени и комментарии к ним - тоже
А главное - это не единичный случай...