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Сахалинский пенсионер доказал что он - это он
Elenka

Сахалинский пенсионер доказал что он - это он

Одна буква могла оставить его без выплат

Житель Александровска-Сахалинского мог остаться без пенсии из-за несовпадения записи его фамилии в документах. То, что в трудовой книжке фамилия сахалинца указана через «ё», в его свидетельстве о рождении, паспорте и других документах, его фамилия указана через «е», установили специалисты районного отделения пенсионного фонда.

Для того, чтобы получать трудовую пенсию по старости, мужчине пришлось обращаться в суд - иначе получить документы, подтверждающие, что владелец трудовой книжки и заявитель одно и то же лицо, было невозможно.

Как сообщают в городском суде Александровска-Сахалинского, выслушав мнение лиц, участвующих в деле, допросив свидетелей, исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что владелец трудовой книжки и заявитель одно и то же лицо. Судья удовлетворил заявленные требования.

Решение суда в законную силу не вступило.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:20 +7
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Комментарии
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Сергей Сергеевич М Online
Написано сегодня, в 16:22
Ну доказал же все таки, что же его за букву то не признали
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+3
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sasch Online
Написано сегодня, в 16:32 Отредактированно сегодня, в 16:33
Спорные написания фамилий, а так же разные фамилии у женщин на документах (бывают случаи по три-четыре раза выходят замуж по любви
и некогда заморачиваться о будущей пенсии и корректировать записи) всё время рассматриваются в суде. И практически всегда в пользу истца.
Так что никто бы без пенсии не остался. Даже больше скажу, ему (скорей всего) в пенсионном и порекомендовали идти в суд.
Только видать это забыли написать, дабы больше шокировать публику.
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+4
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Сергей Сергеевич М Online
Написано сегодня, в 16:39
sasch, кажется да, судя по обстоятельствам, там не до пенсии
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+2
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 16:49
Сергей Сергеевич М, По обстоятельствам и 5 раз (!!!) бывает. Бедняжка уже и не помнит в котором году за кого выходила.
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+2
leksoos13
Написано сегодня, в 17:09
sasch, просто это лишняя суета и волокита,нервы,издержки
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+3
Еще 14 комментариев
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sasch Online
Написано сегодня, в 16:41
И кстати.... к чему сыр бор!???

"ПОЗИЦИЯ Верховного Суда, выраженная в письме, но за нее зацепились как за разъяснительное указание для всего населения, в т.ч. для судей.
Предистория: работник ВС с фамилией через "Ё" вышел на пенсию и пошел в ПФ на оформление пенсии, там его бортанули на предмет: где-то есть "ё", где-то нет и отказали в оформлении. тогда работодатель этого работника, т.е. Верховный суд (!) РАЗЪЯСНИЛ в письме пенсионному фонду свою позицию по поводу разночтений в написании фамилий с буквой "ё": т.е. необязательное написание буквы "ё" возможно в том случае, если написание через "е" не искажает данные о гражданине, если "ё" не является смыслообразующей либо смыслоразделительной и т.д.
(опубликовано в «Российской газете» от 15.09.2009 № 172 (4996)"
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+5
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Сергей Сергеевич М Online
Написано сегодня, в 16:52
sasch, тут еще вопрос, как так книжка выпала отовсюду, вообще вероятно все верные, а при оформлении книжки - есть нарушение. Просто трудовая книжка - оформляется первый раз, а далее при утере переделывается.

То есть если дело в книжке - суть вопроса, восстановить книжку нормально или просить переделать, но если там в упор отказываются - то в суд. Что он видимо и сделал, судя по всему было существенное разночтение, еще от фамилии зависит, буква может ее круто поменять...

Ёлкин - чисто русская.
Елкин - что-то уже румынское, может вообще приезжий....
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+2
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sasch Online
Написано сегодня, в 16:58 Отредактированно сегодня, в 16:58
Сергей Сергеевич М,
Фантазируй дальше. Я тебе ещё инфу подкину.
Звучит так. Сотрудники отдела кадров бывают очень грамотные, и это не их проМблема, что человек с трудовой книжкой, лет через тридцать, пойдёт оформлять пенсию
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+1
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Сергей Сергеевич М Online
Написано сегодня, в 17:00 Отредактированно сегодня, в 17:01
sasch, Ну да, просто ведь паспорт - Елкин Павел Ефграфович, стоит чисто русский.

Ёлкин Павел Ефграфович по трудовой, попался недоверчивый сотрудник и давай его дергать, а ему пенсия нужна, а они ему срок оттягивают со своей проверкой, еще нарушение нашли и не дают ничего. Вот тут и возня, а он и сидит без пенсии просто так, сроки выходят - надоело терпеть и пошел в суд....
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+1
Еще 14 комментариев
Добрый человек
Написано сегодня, в 16:41
мы всегда жили в государстве бюрократии и дибилизма....это уже пиндец,товарищи....надо озадачивать гейпутатов-дармоедов.пусть дорабатывают все эти законы,с учётом особенностей русского языка!...вы так этих пенсионеров до могилы раньше времени доведёте такими мытарствами....
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+3
leksoos13
Написано сегодня, в 17:10
Добрый человек, зачем им заморочки-годика через 3-к выборам начнется суета и ажиотаж.Начнутся поездки по весям и селам...а так-кому мы нужны
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+2
Veronika1211
Написано сегодня, в 18:24
Добрый человек, полностью согласна!
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0
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VULKAN Online
Написано сегодня, в 20:25
Добрый человек, Так дело не только в буквах Е и Ё, а и в том, что делают ошибки при написании любой ФИО и внесение любых записей в трудовую книжку...
А в кадрах сидят в основном по блату и такое пишут, что мама не горюй.... И законы им до фени и комментарии к ним - тоже
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0
Еще 1 комментарий
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KsuKsu Online
Написано сегодня, в 16:53
Идиотизм больше никак не назовешь.....
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+3
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Сергей Сергеевич М Online
Написано сегодня, в 18:07
KsuKsu, золотые слова
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+1
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VULKAN Online
Написано сегодня, в 16:54
А сколько нервов потратил он из-за таких нерадивых сотрудников, которые смотрят в книгу и ничего видят? Но, при этом исправно получают заработную плату... И слово им поперёк не скажи, такой крик поднимут...

А главное - это не единичный случай...
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+2
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legkiy Online
Написано сегодня, в 17:01
Толи еще будет.....с новой реформой образования еще не такое впереди будет....а с компьютеризацией скоро вообще писать разучатся....
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+2
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Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 19:57 Отредактированно сегодня, в 20:00
У меня тоже было похожее, только с именем. АлЁна-АлЕна. Пришлось снилс менять, что бы букву исправили на "Ё ".
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BenZziНовая_радуга Online
Написано сегодня, в 20:53
Без бумажки ты букашка...
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