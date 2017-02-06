Продолжается сбор средств на лечение семилетней Миланы Швецовой

7-летней сахалинке Милане Швецовой очень нужна помощь земляков, но на лечение ребенка нужны большие деньги.

"Дорогие сахалинцы! Я обращаюсь к вам за помощью моей доченьке!

Маленькой Милане Швецовой всего семь лет, диагноз - ДЦП спастическая диплегия (детский церебральный паралич). С момента своего рождения вся жизнь малышки состоит из непрерывной борьбы за жизнь. После рождения, Милана сразу попала в реанимационное отделение с диагнозом гипоксическое поражение ЦНС, бронхолёгочная дисплазия, ВЖК второй степени, ишемия второй степени, пневмония, дисплазия ТБС. Благодаря врачам малышка пошла на поправку. Но на этом борьба не закончилась. После этого нам был поставлен диагноз ДЦП..

Борьба за жизнь Миланы продолжалась все эти годы. Милана посетила множество клиник – как российских, так и зарубежных. В самарском «Реацентре» Милане провели четыре курса лечения. Дочка научилась ползать и сидеть, а позже – вставать. Израильские врачи обещали поставить нас на ноги, но реабилитации с диагнозом ДЦП у них не оказалось. Врачи Института «Турнера» в Санкт-Петербурге успешно сделали Милане операцию. После мы вылетели на реабилитацию в Китай, где всего через две недели Милана научилась самостоятельно спускаться с лестницы и немного ходить, держась за руку. Через каждые три месяца курс повторяли, медики помогли дочке самостоятельно шагать. Китайская медицина творит чудеса, но она слишком дорогая для нашей семьи. Тогда я начала поиски клиники в России. Выбор пал на челябинский центр «Сакура». В этом реабилитационном центре Милана стала увереннее ходить, училась держать себя в шаге.

Летом после очередного курса Милана обрадовала всех новыми победами. Она научилась подниматься в гору, правда, спускается ещё с великим трудом. Но самое важное - сделала первые шаги на улице, тоже со страхом и пока неуверенно. Научилась вставать на спортивный степ и спускаться с него. Каждый день наша девочка старается, прикладывает много усилий, чтобы стать здоровой. Она очень сильная духом, старательная, у нее все получается. Каждую реабилитацию дочка радует своими успехами и достижениями, ведь она понимает - чтобы научиться ходить и бегать по детской площадке, нужно много работать над собой. Всё это мы научились делать благодаря вам - нашим неравнодушным сахалинцам. В который раз вы помогаете закрыть сбор на лечение, и тем самым воплощаете мечту ребёнка - ХОДИТЬ своими ножками, дарите надежду на здоровое детство.

Но жизнь нам не даёт легких путей к выздоровлению. Милане на 22 февраля назначили операцию на правую ножку. Операция сложная.

Обращаемся снова к вам добрым сердцам Сахалина: нам необходима послеоперационная реабилитация. Пройти её мы можем в центре "Сакура" в Челябинске. Общая стоимость лечения 367 600 рублей, но таких денег у нас просто нет. С помощью неравнодушных людей на сегодняшний день мы собрали 137 тыс. 254 рубля. Остальную сумму необходимо собрать до 6 марта 2017 г.

Помогите, люди добрые, Миланочке избежать инвалидной коляски, я очень хочу вылечить и поставить на ножки свою доченьку! Малышка верит, что ей помогут добрые волшебники!!! Огромное спасибо всем тем, кто не остается неравнодушным к нашей беде помогает и поддерживает в трудную минуту. Низкий вам поклон, и дай Бог вам здоровья!!!"- обращается к землякам мама девочки - Елизавета Швецова.

Реквизиты для перечисления помощи Милане.

Карта сбербанка России : 4276 5000 2352 2806

Получатель: Швецова Елизавета Евгеньевна

QIWI кошелек : +79241996311

Яндекс кошелек : 410013472330236

PayPal,реквизит: shvetsova-elizaveta11@mail.ru

Перевод на лицевой счет Сбербанка отделение Сбербанка 8567

Дальневосточный банк ПАО "Сбербанк России" г. Хабаровск

БИК 040813608

ИНН 7707083893

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