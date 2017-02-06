Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалина возглавил новый руководитель
Раньше Владимир Корнев занимал должность заместителя министра
Как стало известно astv.ru, с 10 февраля 2017 года новым и.о. руководителя министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области назначен Владимир Корнев. Раньше он замещал должность первого заместителя министра, директора департамента особо охраняемых природных территорий, охраны объектов животного мира и охоты.
До Владимира Корнева должность и.о. министра временно занимала Надежда Изотова, которая вернулась на свое прежнее место заместителя руководителя минлесхоза островного региона.
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NNS41148
Написано сегодня, в 14:17
По заказнику "Северный"он не проходил,как инициатор разрешения там хозяйственной деятельности?
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