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Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалина возглавил новый руководитель

Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалина возглавил новый руководитель

Раньше Владимир Корнев занимал должность заместителя министра

Как стало известно astv.ru, с 10 февраля 2017 года новым и.о. руководителя министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области назначен Владимир Корнев. Раньше он замещал должность первого заместителя министра, директора департамента особо охраняемых природных территорий, охраны объектов животного мира и охоты. 

До Владимира Корнева должность и.о. министра временно занимала Надежда Изотова, которая вернулась на свое прежнее место заместителя руководителя минлесхоза островного региона.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:10 +1
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Люди
Владимир Корнев
Место
Сахалинская область
Прочее
министерство лесного и охотничьего хозяйства
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Комментарии
NNS41148
Написано сегодня, в 14:17
По заказнику "Северный"он не проходил,как инициатор разрешения там хозяйственной деятельности?
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