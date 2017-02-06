Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалина возглавил новый руководитель

Как стало известно astv.ru, с 10 февраля 2017 года новым и.о. руководителя министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области назначен Владимир Корнев. Раньше он замещал должность первого заместителя министра, директора департамента особо охраняемых природных территорий, охраны объектов животного мира и охоты.

До Владимира Корнева должность и.о. министра временно занимала Надежда Изотова, которая вернулась на свое прежнее место заместителя руководителя минлесхоза островного региона.