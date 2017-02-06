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ДТП с двумя автомобилями произошло в Долинском районе
Автор фото и видео очевидцев

ДТП с двумя автомобилями произошло в Долинском районе

По предварительным данным, пострадавших нет

Сегодня утром, 12 февраля, в 2 км к Югу от Долинска в районе поселка Такое произошло ДТП.

По словам очевидцев, Subaru занесло и он врезался во встречный автомобиль, который отбросило в кювет и перевернуло вверх колесами. Водитель Subaru, возможно, был пьян.

По предварительным данным, пострадавших нет. Все участники аварии от госпитализации отказались. 

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ДТП с двумя автомобилями произошло в Долинском районе , Фото: 1
ДТП с двумя автомобилями произошло в Долинском районе , Фото: 2
ДТП с двумя автомобилями произошло в Долинском районе , Фото: 3
ДТП с двумя автомобилями произошло в Долинском районе
Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 13:39 +2
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Комментарии
Online
serega81 Online
Написано сегодня, в 14:22 Отредактированно сегодня, в 14:22
Синька,синька верни мне субарика
как же достали бухарики
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+3
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 16:56
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0
Masenkaya
Написано сегодня, в 15:37
Господи, что же вы творите, куда же вы торопитесь
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0
tatyana
Написано сегодня, в 16:19
Masenkaya, На тот свет они торопятся.Там нет ни забот ,ни хлопот.А то,что страдают родственники,им глубоко наплевать.
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0
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 16:59
Masenkaya, На футбол
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0
Pioner 65rus
Написано сегодня, в 17:42
Блииин, операторы х ре новы, если снимаете видео и скидываете для всеобщего просмотра, то будьте любезны научится пользоваться хотя бы телефоном
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