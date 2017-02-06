Автор фото и видео очевидцев
ДТП с двумя автомобилями произошло в Долинском районе
По предварительным данным, пострадавших нет
Сегодня утром, 12 февраля, в 2 км к Югу от Долинска в районе поселка Такое произошло ДТП.
По словам очевидцев, Subaru занесло и он врезался во встречный автомобиль, который отбросило в кювет и перевернуло вверх колесами. Водитель Subaru, возможно, был пьян.
По предварительным данным, пострадавших нет. Все участники аварии от госпитализации отказались.
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