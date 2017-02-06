ДТП с двумя автомобилями произошло в Долинском районе

Автор фото и видео очевидцев

По предварительным данным, пострадавших нет

Сегодня утром, 12 февраля, в 2 км к Югу от Долинска в районе поселка Такое произошло ДТП.

По словам очевидцев, Subaru занесло и он врезался во встречный автомобиль, который отбросило в кювет и перевернуло вверх колесами. Водитель Subaru, возможно, был пьян.

По предварительным данным, пострадавших нет. Все участники аварии от госпитализации отказались.