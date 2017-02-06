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В шести районах Сахалинской области прогнозируется опасность схода лавин

В шести районах Сахалинской области прогнозируется опасность схода лавин

Особо осторожными спасатели просят быть с 11 по 13 февраля

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 11-13 февраля прогнозируется лавинная опасность на территории Александровск-Сахалинского, Холмского, Невельского, Макаровского, Долинского районов и города Южно-Сахалинск.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует:

  • При передвижении по горной местности следует использовать хорошо залесенные склоны и менее заснеженные выпуклые формы рельефа (водоразделы).
  • Если лавина настигла, главная задача – уберечь дыхательные органы от снежной пыли. Использовать шарф, воротник, капюшон, шапку, рукавицы, или просто ладони и прикрыть нос и рот.
  • С помощью рук и ног попытаться вынырнуть на поверхность лавины. В момент торможения стараться приблизиться к поверхности лавины, пока снег не отвердел.
  • Руки держать у лица. После окончательной остановки лавины всеми способами разрушать ледяную корку, образующуюся на стенках снежной камеры в результате дыхания и тепла тела. Сохранять спокойствие и силы. Не считать свое положение безнадежным и не терять уверенности в своем спасении.
  • Кричать бесполезно, снег полностью поглощает все звуки, и ни в коем случае не давайте себе спать. По статистике, более трети человек, попавших в снежную лавину, выбираются самостоятельно.

Контактные телефоны оперативных служб ГО и ЧС области:

  • оперативный дежурный Главного управления – 72-36-63;
  • оперативный дежурный Сахалинского ПСО им. В.А. Полякова -75-14-88;
  • телефон для приёма MMS и SMS-сообщений с места ЧС – 8 924 496 52 05;
  • оперативный дежурный управления по делам ГО и ЧС г. Южно-Сахалинска – 72-30-20.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, вчера, в 17:54 0
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Комментарии
Online
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^ Online
Написано вчера, в 18:22 Отредактированно вчера, в 18:26
В районе ТЦ уже ..
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