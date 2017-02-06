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Приют для бездомных животных и музей моря планируют построить в Холмске

Приют для бездомных животных и музей моря планируют построить в Холмске

Начата разработка проектов зданий

В Холмске начата разработка проекта музея моря, сочетающего в себе две основные функции – просветительскую и экологическую. Частью музея станет и реабилитационный центр, куда станут привозить животных, которым потребуется медицинская или иная помощь, особенно детёнышей, чтобы дать им шанс на выживание.

Проектом здесь будут предусмотрены бассейн с морской водой, смотровая площадка, кормокухня, помещения для ветеринаров и персонала – то есть, всё, что необходимо для полноценного содержания морских млекопитающих. Но в первую очередь построят «карантинный домик», в который будут помещать животных на первом этапе. Там их обследуют, при наличии заболеваний – подлечат.

Место для реабилитационного центра уже согласовано с администрацией города (его обустроят на побережье, поблизости от улицы Мичурина). И если сам музей моря будут возводить при участии компаний, которые выделят средства на благотворительность, то за карантинный блок ответственен Фонд «Зелёный Сахалин», занимающийся спасением морских животных, попавших в беду.

В будущем «Зелёный Сахалин» не исключает возможности открыть приют для бездомных собак и кошек в окрестностях Поляково. Животных будут отлавливать с улиц, лечить, стерилизовать, делать прививки и, если не найдутся для добрые руки, отпускать в привычную среду обитания. 

Строительные площадки уже определены, проекты дорабатываются. Как только финансовые средства окажутся у Фонда, у братьев наших меньших – и морских, и сухопутных - появится Дом надежды, сообщает пресс-служба администрации Холмска.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 17:44 +3
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музей моряприют для животных"Зеленый Сахалин"
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Комментарии
Masenkaya
Написано вчера, в 18:00 Отредактированно вчера, в 18:00
какие красавцы усатые)))
слова слова слова.....
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+1
Добрый человек
Написано вчера, в 18:33
ну прям умиляет...
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0
VULKAN
Написано вчера, в 22:50
Написано: "Животных будут отлавливать с улиц, лечить, стерилизовать, делать прививки и, если не найдутся для добрые руки, отпускать в привычную среду обитания."

Дааа.... Стерилизуют и отпустят в привычную среду обитания
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0
Online
ILYA301968 Online
Написано сегодня, в 01:00
Вот о чём писать то нужно!
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