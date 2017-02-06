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Определены лучшие молодые профессионалы Сахалина

Определены лучшие молодые профессионалы Сахалина

Победители чемпионата «WorldSkills» представят островной регион на всероссийском чемпионате весной 2017 года

Церемония награждения победителей регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills) состоялась сегодня в Южно-Сахалинске. Помимо самих конкурсантов участие в ней приняли представители власти и бизнеса, работодатели и социальные партнеры учреждений профессионального образования, сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона. 

Напомним, участниками регионального чемпионата стали более 120 студентов техникумов и профессиональных центров Сахалинской области и Хабаровского края.

В течение трех соревновательных дней конкурсанты боролись за призовые места по 19 направлениям: поварское дело, кондитерское дело, хлебопечение, графический дизайн, технология моды, парикмахерское искусство, сварочные технологии, столярное дело, ландшафтный дизайн флористика, электромонтаж, эксплуатация сельскохозяйственных машин, сантехника и отопление, медицинский и социальный уход, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, преподаватель младших классов, туризм, дошкольное воспитание, администрирование отеля.

Вместе со студентами в испытаниях принимали участие и 20 школьников (JuniorSkills) в возрасте от 10 до 17 лет. Для них организовали конкурсные площадки по 2 компетенциям: мобильная робототехника и системное администрирование. Оценивали профессиональное мастерство студентов и школьников 142 эксперта.

- Мы должны были сделать робота, который перевозит условные товары – цилиндры и кубики - из точки А в точку Б. По сути, это автоматизированный склад будущего, - рассказал один из призеров чемпионата Степан Денисов, старшеклассник из лицея №1 Южно-Сахалинска. – Программированием занимаюсь уже определенное время и в будущем планирую стать инженером, работать на Сахалине.

- Добиться первого места было очень тяжело. Особенно сложным выдалось начало испытаний. Будто в реальности мы делали отопление, паяли медные трубки для полотенцесушителей, проводили весь комплекс сантехнических работ. Пришлось побороть собственное волнение и максимально концентрироваться на работе, – говорит Никита Никитин выпускник Сахалинского политехнического центра № 4, еще один конкурсант, которому удалось выиграть в чемпионате.

Победителей с достойным окончанием конкурсных испытаний поздравил губернатор Олег Кожемяко. Лучшим в профессии глава региона вручил награды.

- Радует, что в ходе конкурса вы, ребята, в полной мере раскрыли себя, доказав, что вам под силу выполнение самых сложных задач в выбранной профессии. Ценно, что уже сегодня обладаете целым комплексом навыков и умений, и многие организации могут рассматривать вас в качестве кандидатов на работу. От всей души поздравляю всех участников конкурса, и желаю новых профессиональных побед, - сказал губернатор островного региона Олег Кожемяко.

- Три конкурсных дня пролетели незаметно, потому что были очень насыщенными и яркими, - присоединилась к поздравлениям Наталья Мурашова, министр образования. - Сегодня в регионе как никогда востребованы «золотые руки», настоящие профессионалы своего дела среди представителей рабочих специальностей. Хочу пожелать вам самореализоваться в жизни, применить знания и профессионализм на благо региона.

Сахалинская область включилась в международное движение «Молодые профессионалы» WorldSkills в 2016 году. В марте прошлого года на острове впервые прошел отборочный региональный чемпионат, а в апреле 2016 сахалинская сборная участвовала в полуфинале национальных соревнований профессионалов Дальнего Востока, заняв там 4 место.

Нынешние победители представят Сахалинскую область на отборочных этапах всероссийского чемпионата весной 2017 года в разных регионах России.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 20:37 0
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"Молодые профессионалы""WorldSkills"
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Комментарии
Online
Veronika1211 Online
Написано вчера, в 21:02 Отредактированно вчера, в 21:03
"Сегодня в регионе как никогда востребованы «золотые руки», настоящие профессионалы своего дела среди представителей рабочих специальностей..." Если бы еще труд этих "профессионалов своего дела" оплачивался достойно, чтобы у молодежи был СТИМУЛ идти на рабочие специальности, а не рваться на офисную работу...
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−1
senchick
Написано вчера, в 21:22
Veronika1211, ничего страшного, - с материка завезут...
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0
Online
Veronika1211 Online
Написано вчера, в 23:42
senchick, одним словом, все во благо сахалинцев...
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