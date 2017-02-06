Определены лучшие молодые профессионалы Сахалина

Церемония награждения победителей регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills) состоялась сегодня в Южно-Сахалинске. Помимо самих конкурсантов участие в ней приняли представители власти и бизнеса, работодатели и социальные партнеры учреждений профессиональног о образования, сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона.

Напомним, участниками регионального чемпионата стали более 120 студентов техникумов и профессиональных центров Сахалинской области и Хабаровского края.

В течение трех соревновательных дней конкурсанты боролись за призовые места по 19 направлениям: поварское дело, кондитерское дело, хлебопечение, графический дизайн, технология моды, парикмахерское искусство, сварочные технологии, столярное дело, ландшафтный дизайн флористика, электромонтаж, эксплуатация сельскохозяйстве нных машин, сантехника и отопление, медицинский и социальный уход, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, преподаватель младших классов, туризм, дошкольное воспитание, администрировани е отеля.

Вместе со студентами в испытаниях принимали участие и 20 школьников (JuniorSkills) в возрасте от 10 до 17 лет. Для них организовали конкурсные площадки по 2 компетенциям: мобильная робототехника и системное администрировани е. Оценивали профессиональное мастерство студентов и школьников 142 эксперта.

- Мы должны были сделать робота, который перевозит условные товары – цилиндры и кубики - из точки А в точку Б. По сути, это автоматизированн ый склад будущего, - рассказал один из призеров чемпионата Степан Денисов, старшеклассник из лицея №1 Южно-Сахалинска. – Программирование м занимаюсь уже определенное время и в будущем планирую стать инженером, работать на Сахалине.

- Добиться первого места было очень тяжело. Особенно сложным выдалось начало испытаний. Будто в реальности мы делали отопление, паяли медные трубки для полотенцесушител ей, проводили весь комплекс сантехнических работ. Пришлось побороть собственное волнение и максимально концентрироватьс я на работе, – говорит Никита Никитин выпускник Сахалинского политехнического центра № 4, еще один конкурсант, которому удалось выиграть в чемпионате.

Победителей с достойным окончанием конкурсных испытаний поздравил губернатор Олег Кожемяко. Лучшим в профессии глава региона вручил награды.

- Радует, что в ходе конкурса вы, ребята, в полной мере раскрыли себя, доказав, что вам под силу выполнение самых сложных задач в выбранной профессии. Ценно, что уже сегодня обладаете целым комплексом навыков и умений, и многие организации могут рассматривать вас в качестве кандидатов на работу. От всей души поздравляю всех участников конкурса, и желаю новых профессиональных побед, - сказал губернатор островного региона Олег Кожемяко.

- Три конкурсных дня пролетели незаметно, потому что были очень насыщенными и яркими, - присоединилась к поздравлениям Наталья Мурашова, министр образования. - Сегодня в регионе как никогда востребованы «золотые руки», настоящие профессионалы своего дела среди представителей рабочих специальностей. Хочу пожелать вам самореализоватьс я в жизни, применить знания и профессионализм на благо региона.

Сахалинская область включилась в международное движение «Молодые профессионалы» WorldSkills в 2016 году. В марте прошлого года на острове впервые прошел отборочный региональный чемпионат, а в апреле 2016 сахалинская сборная участвовала в полуфинале национальных соревнований профессионалов Дальнего Востока, заняв там 4 место.

Нынешние победители представят Сахалинскую область на отборочных этапах всероссийского чемпионата весной 2017 года в разных регионах России.