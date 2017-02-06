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Южносахалинцев призывают сдавать макулатуру, стеклотару и другие перерабатываемые отходы

Южносахалинцев призывают сдавать макулатуру, стеклотару и другие перерабатываемые отходы

Использованные батарейки можно сдать в утиль в нескольких магазинах областного центра

Специалисты "Центра молодежных инициатив" в Южно-Сахалинске присоединись к проекту "Сахалин без отходов". В офисе учреждения по адресу ул. Невельского, 31 установили коробку для сбора макулатуры, которую позже отвезут в пункт перерабатываемых отходов.

Склад по приему вторсырья находится в Южно-Сахалинске по адресу: Холмское шоссе 7/2. Куда каждый южносахалинец может сдавать макулатуру (бумага, офисные отходы, картон, газеты, журналы), стеклотару, пластиковые бутылки, алюминиевые банки и прочие алюминиевые отходы.

Кроме того в сети магазинов "Эльдорадо" областного центра можно бесплатно сдать в утиль использованные батарейки. 

Автор: Лиза Ре, вчера, в 11:29 +11
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Комментарии
Добрый человек
Написано вчера, в 11:41
тоесть бабло за это не дают?..у людей стимула не будет тогда...
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+6
Abbatissa
Написано вчера, в 11:42
наконец-то! первая ласточка! надеюсь - будут и другие.
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+7
senchick
Написано вчера, в 11:51
Где прайс-то на прием? на материке за 1-кг Алюминиевая банка

дают 45 рублей)))
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+3
Мария Ащеулова
Написано вчера, в 12:02
senchick, безвозмездно
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+6
Натали Дё
Написано вчера, в 11:53
"...у людей стимула не будет тогда..".
свинья тогда тот человек, раз ему доплачивать надо, чтоб не гадил там где живёт.
интересно, а какой предполагается минимальный порог доплаты, чтоб у "Человека" стимул появился?!...
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+5
Добрый человек
Написано вчера, в 11:59
Натали Дё,
не путайте тёплое с мягким...
Чтобы не свинячить,можно просто выкинуть в контейнер для мусора,а не копить этот мусор,чтобы потом переться ради утилизации на Невельского или Холмское шоссе..
Пример-Финляндия...там всюду контейнеры отдельно для пластика,стекла,продуктов и бумаги.
в данном случае людям предлагают выполнять работу муниципалитета...
Без комментариев вобщем...
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+13
Nata15Nata
Написано вчера, в 12:01
Натали Дё, не свинья.Мне вот,например,совсем не по пути вести на Холмское шоссе перерабатываемые отходы.Для этого мне необходимо огромный крюк сделать,а ведь это драгоценное время, деньги за ГСМ....если б пункты были в разных районах города,или хотя бы мусорные контейнера для сортировки мусора стояли...например,один для стёкла,другой для макулатуры, то проблем бы у меня не возникло в подобной сортировке и за бесплатно.
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+11
Натали Дё
Написано вчера, в 12:30
Добрый человек, выкинуть в контейнер можно, только надо понимать, что данный мусор потом попадает на городскую свалку, где просто сваливается тупо в кучу) да и рассуждать о том, что эт работа не "наша", а исключительно правительства (городского/региональго/федерального), тоже можно сколько угодно)
лично я вижу в данной новости положительный момент: у горожан появился выбор, либо продолжать выбрасывать в контейнер, либо внести свой вклад в развитие правильной системы утилизации отходов.
это так, в общем
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+1
Еще 11 комментариев
Lina
Написано вчера, в 11:55
Вошло бы в привычку у людей сортировать мусор... и в городе мусорки соответствующие были бы... было бы хорошо... В некоторых странах же есть такое
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+6
TROL
Написано вчера, в 12:06
можете сразу закрывать
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+4
Мария Ащеулова
Написано вчера, в 12:06
можно подумать, если мусорки появятся в городе, люби перестанут свинячить... да, некоторые будут делать все по правилам. Но тот же токио в пример, где культура переработки мусора выведена в массы - на улицах срач, бумажки, бычки, бутылки и прочий хлам валяется под ногами, даже у национальных памятников.. свиньи все равно будут принимать город за помойку (и не только город)
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+3
Berta
Написано вчера, в 12:27
О! А я и не знала. Всегда сокрушаюсь, что стекло приходится в общий мусор кидать

Спасибо за инфу!
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+1
О™оРоЗоК
Написано вчера, в 12:28
Продуктовые карточки,сдача вторсырья,что-то мне это напоминает!Такое ощущение что когда то это уже было.
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+7
Nektos
Написано вчера, в 13:07
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+2
Владимир К
Написано вчера, в 21:43
О™оРоЗоК, да поздно уже вводить в массы хорошо забытое старое - не приживется!
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+1
Ярославчик
Написано вчера, в 12:49
Я не знал. Вчера на работе выкинули три ящика с использованной бумагой.
А картон принимают?
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+3
Nektos
Написано вчера, в 13:07
Ярославчик, принимают
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+2
Добрый человек
Написано вчера, в 13:06 Отредактированно вчера, в 13:06
как то смотрел очередной фильм Мамонтова про мусор и его угрозу..Привёл в пример Финляндию..да и не только...и на самом деле всё просто...менталитет нашей страны имеет особый оттенок...и коли мы уж десятилетиями привыкли выкидывать всё в один контейнер,то даже если как у финнов в каждом доме будут пакеты для сортировки,и в каждом дворе разные контейнеры,то перестраиваться нам придётся не один год...
и там он как раз таки привёл в пример,что вроде бы и пооткрывали бизнесмены пункты переработки мусора,но их ничтожно мало,ибо в каждом дворе должны быть сортировочные контейнеры,а не так чтобы народ тащился из-за пары пакетов через весь город,потратив топливо и уйму времени..
Ребята делают хорошее дело,но задуматься должны власти...ещё вчера причём...
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+1
Натали Дё
Написано вчера, в 13:16
Добрый человек, судя по размерам, уже практически необъятных свалок, думается мне, надо было не вчера) как минимум в прошлом веке)
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0
Nektos
Написано вчера, в 13:09
Я тоже думаю что нужно ставить сортировгчные контейнеры во дворах.конечно свинтусы никуда не денутся, но основная масса будет подходить к этому вопросу ответственно. И уже меньше будет мусора и грязи на свалках.
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+1
maksim_k
Написано вчера, в 13:34
идея хорошая. сяду на автобус и повезу макулатуру ну
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+1
AnnaAnna
Написано вчера, в 14:01
Да нет здесь никакой идеи. Черным же по белому написали: инициатива возникла как способ спасти склад от закрытия, и это не инициатива властей.
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0
Olga_ys
Написано вчера, в 16:00
Сомневаюсь что кто то готов 10 кг на горбу до холмского шоссе тащить или через весь город ехать на машине за спасибо с нашими ценами на топливо.. Тогда действительно проще выйти у дома и в контейнер выкинуть. А чтобы компания не закрылась надо людям хотя бы минимальную стоимость транспортных расходов окупить.
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0
Victor
Написано вчера, в 16:33
Я не знаю как вы,все комментарии не читал,но попробую за неделю другую собрать стекло и пластик и по пути потом как нибудь завезти в пункт приёма,благо есть где без ущерба копить.
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0
Victor
Написано вчера, в 16:43
И не плохо было бы написать график и контактный телефон.
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0
Ok8
Написано вчера, в 17:33
Меня больше смущает,то что я должна куда-то ехать сдавать т.е. накопить. Моё предложение сделать мобильные пункты сдачи и сделать график приёма
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0
Nato4ka
Написано вчера, в 20:44
А меня поразил тот факт что можно абсолютно безвозмездно сдать использованные батарейки!
За деньги купи,да потом за деньги еще и сдай в утиль. Круто.
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0
vivaviktoria
Написано вчера, в 21:42
В прошлом году за утилизацию макулатуры нужно было ещё и самим заплатить.
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0
Ромка
Написано вчера, в 22:10
Помнится был цех по переработке пластика, сгинул при помощи правительства Сах. обл.
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0
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