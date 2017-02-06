Южносахалинцев призывают сдавать макулатуру, стеклотару и другие перерабатываемые отходы
Использованные батарейки можно сдать в утиль в нескольких магазинах областного центра
Специалисты "Центра молодежных инициатив" в Южно-Сахалинске присоединись к проекту "Сахалин без отходов". В офисе учреждения по адресу ул. Невельского, 31 установили коробку для сбора макулатуры, которую позже отвезут в пункт перерабатываемых отходов.
Склад по приему вторсырья находится в Южно-Сахалинске по адресу: Холмское шоссе 7/2. Куда каждый южносахалинец может сдавать макулатуру (бумага, офисные отходы, картон, газеты, журналы), стеклотару, пластиковые бутылки, алюминиевые банки и прочие алюминиевые отходы.
Кроме того в сети магазинов "Эльдорадо" областного центра можно бесплатно сдать в утиль использованные батарейки.
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дают 45 рублей)))
свинья тогда тот человек, раз ему доплачивать надо, чтоб не гадил там где живёт.
интересно, а какой предполагается минимальный порог доплаты, чтоб у "Человека" стимул появился?!...
не путайте тёплое с мягким...
Чтобы не свинячить,можно просто выкинуть в контейнер для мусора,а не копить этот мусор,чтобы потом переться ради утилизации на Невельского или Холмское шоссе..
Пример-Финляндия...там всюду контейнеры отдельно для пластика,стекла,продуктов и бумаги.
в данном случае людям предлагают выполнять работу муниципалитета...
Без комментариев вобщем...
лично я вижу в данной новости положительный момент: у горожан появился выбор, либо продолжать выбрасывать в контейнер, либо внести свой вклад в развитие правильной системы утилизации отходов.
это так, в общем
Спасибо за инфу!
А картон принимают?
и там он как раз таки привёл в пример,что вроде бы и пооткрывали бизнесмены пункты переработки мусора,но их ничтожно мало,ибо в каждом дворе должны быть сортировочные контейнеры,а не так чтобы народ тащился из-за пары пакетов через весь город,потратив топливо и уйму времени..
Ребята делают хорошее дело,но задуматься должны власти...ещё вчера причём...
За деньги купи,да потом за деньги еще и сдай в утиль. Круто.