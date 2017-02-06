Южносахалинцев призывают сдавать макулатуру, стеклотару и другие перерабатываемые отходы

Использованные батарейки можно сдать в утиль в нескольких магазинах областного центра

Специалисты "Центра молодежных инициатив" в Южно-Сахалинске присоединись к проекту "Сахалин без отходов". В офисе учреждения по адресу ул. Невельского, 31 установили коробку для сбора макулатуры, которую позже отвезут в пункт перерабатываемых отходов.

Склад по приему вторсырья находится в Южно-Сахалинске по адресу: Холмское шоссе 7/2. Куда каждый южносахалинец может сдавать макулатуру (бумага, офисные отходы, картон, газеты, журналы), стеклотару, пластиковые бутылки, алюминиевые банки и прочие алюминиевые отходы.

Кроме того в сети магазинов "Эльдорадо" областного центра можно бесплатно сдать в утиль использованные батарейки.