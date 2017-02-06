Заброшенный гостевой домик на Тунайче демонтируют

Здание установлено на территории «Лесного озера» с 2015 года

Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства при использовании земельных участков в составе земель особо охраняемых природных территорий.

Решением Сахалинского областного Совета народных депутатов от 07.06.1977 N 273 «О признании водных объектов области памятниками природы», озеро «Тунайча» (акватория) признано памятником природы, представляющим уникальные примеры природных условий отдельных зон, ценных в научном, культурно-познавательном и оздоровительном отношениях.

В ходе совместной выездной проверки с представителем министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, установлено, что в 2015 году на территории вышеуказанного памятника природы юридическим лицом незаконно возведено модульное строение (гостевой дом), частично расположенное непосредственно в озере «Тунайча».

Более того, несмотря на наличие данных нарушений со стороны данного юридического лица, контролирующим органом (ГКУ «Сахалинские лесничества») меры к нему не принимались.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой руководителям организации и ГКУ «Сахалинские лесничества» внесены представления с требованием об их устранении, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.