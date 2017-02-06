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Заброшенный гостевой домик на Тунайче демонтируют

Заброшенный гостевой домик на Тунайче демонтируют

Здание установлено на территории «Лесного озера» с 2015 года

Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства при использовании земельных участков в составе земель особо охраняемых природных территорий. 

Решением Сахалинского областного Совета народных депутатов от 07.06.1977 N 273 «О признании водных объектов области памятниками природы», озеро «Тунайча» (акватория) признано памятником природы, представляющим уникальные примеры природных условий отдельных зон, ценных в научном, культурно-познавательном и оздоровительном отношениях. 

В ходе совместной выездной проверки с представителем министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, установлено, что в 2015 году на территории вышеуказанного памятника природы юридическим лицом незаконно возведено модульное строение (гостевой дом), частично расположенное непосредственно в озере «Тунайча». 

Более того, несмотря на наличие данных нарушений со стороны данного юридического лица, контролирующим органом (ГКУ «Сахалинские лесничества») меры к нему не принимались. 

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой руководителям организации и ГКУ «Сахалинские лесничества» внесены представления с требованием об их устранении, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 12:01 +2
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Комментарии
vladsakh
Написано вчера, в 15:07
И хозяин похоже рад что избавился от домика.
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0
Stalker-Baks
Написано вчера, в 18:40
Ну, ни нам, ни вам.
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0
Online
marrozz Online
Написано вчера, в 19:49 Отредактированно вчера, в 19:49
неплохой домик, я б в таком отдохнул...
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+3
Svoy
Написано вчера, в 20:46
а я пол года мимо него на работу ездил, никак не мог понять, что за странный контейнер
.
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+2
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