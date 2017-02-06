Фото и видео очевидцев
Четыре человека пострадали в результате столкновения бензовоза и внедорожника на трассе Южно-Сахалинск-Долинск
Один в тяжелом состоянии
ДТП с участием бензовоза и внедорожника произошло в районе села Сокол Долинского района примерно в 10.30. Пока неизвестно, что послужило причиной столкновения бензовоза и внедорожника "Тойота Хай Люкс Сурф". Но, судя по всему, удар был сильный, и "Тойота" и бензовоз вылетели с дороги.
По предварительным данным, пострадали четыре человека. Один в тяжелом состоянии, у остальных - ссадины и ушибы, от госпитализации они отказались.
В 11.05, когда очевидцы прислали видео astv.ru, сотрудников ГИБДД на месте еще не было, однако медики уже прибыли.
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