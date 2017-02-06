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Четыре человека пострадали в результате столкновения бензовоза и внедорожника на трассе Южно-Сахалинск-Долинск
Фото и видео очевидцев

Четыре человека пострадали в результате столкновения бензовоза и внедорожника на трассе Южно-Сахалинск-Долинск

Один в тяжелом состоянии

ДТП с участием бензовоза и внедорожника произошло в районе села Сокол Долинского района примерно в 10.30. Пока неизвестно, что послужило причиной столкновения бензовоза и внедорожника "Тойота Хай Люкс Сурф". Но, судя по всему, удар был сильный, и "Тойота" и бензовоз вылетели с дороги. 

По предварительным данным, пострадали четыре человека. Один в тяжелом состоянии, у остальных - ссадины и ушибы, от госпитализации они отказались.

В 11.05, когда очевидцы прислали видео astv.ru, сотрудников ГИБДД на месте еще не было, однако медики уже прибыли. 

Галерея
Столкновение бензовоза и внедорожника в Соколе, Фото: 1
Столкновение бензовоза и внедорожника в Соколе, Фото: 2
Столкновение бензовоза и внедорожника в Соколе, Фото: 3
Столкновение бензовоза и внедорожника в Соколе, Фото: 4
Столкновение бензовоза и внедорожника в Соколе, Фото: 5
Столкновение бензовоза и внедорожника в Соколе, Фото: 6
Столкновение бензовоза и внедорожника в Соколе, Фото: 7
Столкновение бензовоза и внедорожника в Соколе, Фото: 8
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ДТП в селе Сокол
Автор: Лиза Ре, вчера, в 11:23 +3
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Комментарии
Добрый человек
Написано вчера, в 11:28
когда ж вы перестанете гонять и будете более внимательными?...
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+8
serega81
Написано вчера, в 12:03
Добрый человек, никогда,всегда будут дэбили-летуны.
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+4
924188
Написано вчера, в 11:39
А это разве Сурф? Мне показалось что 80-ка.
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+1
VULKAN
Написано вчера, в 11:41
Дааа....

Пострадавшим скорейшего выздоровления
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+8
Masenkaya
Написано вчера, в 12:01
К сожалению, ни чему жизнь не учит! Пострадавшим поправки.
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+1
О™оРоЗоК
Написано вчера, в 12:10
Чой-то бензовозки в последнее время отжигают!
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+6
Trucker
Написано вчера, в 12:14
О™оРоЗоК, Тут понятно что джип отжог!
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+1
О™оРоЗоК
Написано вчера, в 12:17
Trucker, и с чего такие выводы?
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+4
Klukva_Vik
Написано вчера, в 14:00
Trucker, не факт
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+4
Еще 4 комментария
Karina_Fox
Написано вчера, в 12:14
Хорошо,что взрыва не было при столкновении!!!Пострадавшим скорейшего выздоровления!
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+3
vladsakh
Написано вчера, в 14:59
Могло быть хуже. Повезло что незажмурились.
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+1
Nektos
Написано вчера, в 21:06
Да... Хорошо что возгорания не произошло, могло быть намного страшней. Пострадавшим выздоровления!
Сложно судить кто прав, а кто виноват, достоверно еще ничего не известно. Просто нужно быть всем внимательными и не торопиться на тот свет!
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+1
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