Четыре человека пострадали в результате столкновения бензовоза и внедорожника на трассе Южно-Сахалинск-Долинск

Фото и видео очевидцев

ДТП с участием бензовоза и внедорожника произошло в районе села Сокол Долинского района примерно в 10.30. Пока неизвестно, что послужило причиной столкновения бензовоза и внедорожника "Тойота Хай Люкс Сурф". Но, судя по всему, удар был сильный, и "Тойота" и бензовоз вылетели с дороги.

По предварительным данным, пострадали четыре человека. Один в тяжелом состоянии, у остальных - ссадины и ушибы, от госпитализации они отказались.

В 11.05, когда очевидцы прислали видео astv.ru, сотрудников ГИБДД на месте еще не было, однако медики уже прибыли.