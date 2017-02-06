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В Южно-Сахалинске на автомобиль сошла снежная лавина
Младен Ириолов

В Южно-Сахалинске на автомобиль сошла снежная лавина

Сугроб упал на Тойоту, стоявшую на парковке возле торгового центра

В кузов грузопассажирской Тойоты упал сугроб. Это произошло сегодня, 10 февраля во втором часу дня.

Со слов водителя внедорожника он только подъехал к одному из магазинов на улице Железнодорожной и даже не успел выйти из машины, как на неё и сошла многотонная лавина снега.

Часть кузова получила вмятины. Полностью разрушена крыша кузова. На место ЧП владелец вызвал сотрудников городской полиции. Так же он подумывает об обращении в суд за компенсацией причинённого ущерба. 

18:00

Примерно в 15:00 в районе Локомотивного депо в Южно-Сахалинске по улице Железнодорожной, 63 лавина с крыши сошла еще на один автомобиль. Как сообщают очевидцы пострадавших нет. 

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железнодорожная 37
Автор: Младен Ириолов, вчера, в 17:40 +2
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Место
ул.Железнодорожная
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Комментарии
Oleg7319
Написано вчера, в 17:45
Нормально так тундру нагрузили! Надеюсь авто не сильно пострадал!
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+1
Masenkaya
Написано вчера, в 17:58
Хорошо что не на голову! Может быть теперь владелец ТЦ будет вовремя крышу чистить.
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+1
vladsakh
Написано вчера, в 18:00
Не он первый, не он последний. Ккждую весну народ попадает.
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+2
Натали)))
Написано вчера, в 18:07
А я то думаю, чего это у нас сегодня с крыш снег скидывают управляшки
Вона чо...
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+3
Добрый человек
Написано вчера, в 18:34
Путин виноват
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0
vov
Написано вчера, в 20:39
Вывоз снега на пикапе
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+1
KissMe
Написано вчера, в 22:01
Водители! Будьте внимательны куда машины паркуете! Неужели вам нужны лишние проблем?
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+1
VULKAN
Написано вчера, в 22:55
KissMe, Публиковали же на каком безопасном расстоянии можно парковаться у зданий...
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+1
Crysis
Написано вчера, в 22:32
заодно и кузовок проверил
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+3
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