Младен Ириолов
В Южно-Сахалинске на автомобиль сошла снежная лавина
Сугроб упал на Тойоту, стоявшую на парковке возле торгового центра
В кузов грузопассажирской Тойоты упал сугроб. Это произошло сегодня, 10 февраля во втором часу дня.
Со слов водителя внедорожника он только подъехал к одному из магазинов на улице Железнодорожной и даже не успел выйти из машины, как на неё и сошла многотонная лавина снега.
Часть кузова получила вмятины. Полностью разрушена крыша кузова. На место ЧП владелец вызвал сотрудников городской полиции. Так же он подумывает об обращении в суд за компенсацией причинённого ущерба.
18:00
Примерно в 15:00 в районе Локомотивного депо в Южно-Сахалинске по улице Железнодорожной, 63 лавина с крыши сошла еще на один автомобиль. Как сообщают очевидцы пострадавших нет.
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Четыре человека пострадали в результате столкновения бензовоза и внедорожника на трассе Южно-Сахалинск-Долинск
Комментарии
Oleg7319
Написано вчера, в 17:45
Нормально так тундру нагрузили! Надеюсь авто не сильно пострадал!
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+1
Masenkaya
Написано вчера, в 17:58
Хорошо что не на голову! Может быть теперь владелец ТЦ будет вовремя крышу чистить.
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+1
vladsakh
Написано вчера, в 18:00
Не он первый, не он последний. Ккждую весну народ попадает.
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+2
Натали)))
Написано вчера, в 18:07
А я то думаю, чего это у нас сегодня с крыш снег скидывают управляшки
Вона чо...
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+3
Добрый человек
Написано вчера, в 18:34
Путин виноват
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0
vov
Написано вчера, в 20:39
Вывоз снега на пикапе
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+1
KissMe
Написано вчера, в 22:01
Водители! Будьте внимательны куда машины паркуете! Неужели вам нужны лишние проблем?
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+1
VULKAN
Написано вчера, в 22:55
KissMe, Публиковали же на каком безопасном расстоянии можно парковаться у зданий...
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+1
Crysis
Написано вчера, в 22:32
заодно и кузовок проверил
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+3