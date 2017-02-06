В Южно-Сахалинске на автомобиль сошла снежная лавина

Младен Ириолов

В кузов грузопассажирской Тойоты упал сугроб. Это произошло сегодня, 10 февраля во втором часу дня.

Со слов водителя внедорожника он только подъехал к одному из магазинов на улице Железнодорожной и даже не успел выйти из машины, как на неё и сошла многотонная лавина снега.

Часть кузова получила вмятины. Полностью разрушена крыша кузова. На место ЧП владелец вызвал сотрудников городской полиции. Так же он подумывает об обращении в суд за компенсацией причинённого ущерба.

18:00

Примерно в 15:00 в районе Локомотивного депо в Южно-Сахалинске по улице Железнодорожной, 63 лавина с крыши сошла еще на один автомобиль. Как сообщают очевидцы пострадавших нет.