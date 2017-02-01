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Заместитель министра ЖКХ Сахалинской области привлечет инвесторов в Оху

Заместитель министра ЖКХ Сахалинской области привлечет инвесторов в Оху

Денис Кан получил новое задание от губернатора островного региона

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области во время рабочей встречи с Олегом Кожемяко получил новое служебное задание, сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона.

Накануне Денис Кан вернулся из командировки в Охинский городской округ. Жители этого муниципального образования нередко сталкиваются с перебоями в обеспечении электроэнергией, теплом и водой. Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства на месте изучал сложившуюся ситуацию, прорабатывал меры по улучшению коммунальной сферы района.

В частности, Денис Кан доложил губернатору о коммунальной аварии в селе Восточном. Здесь из-за обрыва воздушной линии электропередач возникла угроза переморозить отопительную систему трех жилых домов. Благодаря оперативной работе энергетиков аварию удалось ликвидировать в кратчайшие сроки.

Необходимо переводить местные воздушные электросети на использование самонесущего изолированного провода, высказал мнение Денис Кан. Это позволить заметно снизить количество аварий, вызванных короткими замыканиями из-за схлестывания проводов без изоляции, которые особенно часто случаются в условиях сильных ветров. В соседнем Ногликском районе эту задачу удалось решить с помощью инвестиций из федерального бюджета по программе энергосбережения. В результате перевода частного сектора райцентра на использование самонесущего изолированного провода надежность электроснабжения заметно повысилась.

Нуждается в финансовых вливаниях и Охинская теплоэлектроцентраль, устаревшее оборудование которой не обеспечивает должную стабильность тепло- и электроснабжения жителей района, отметил Денис Кан.

- Северный район требует к себе особого внимания, - сказал Олег Кожемяко. – Необходимо наладить работу по привлечению инвестиций на территорию Охинского городского округа, решить целый комплекс вопросов по ремонту инженерных коммуникаций, теплоэлектроцентрали, переселению из ветхого и аварийного жилья, сейсмоукреплению зданий, благоустройству. К сожалению, эти темы, а также наказы жителей района, касающиеся строительства бани в Охе, школы – детского сада в селе Тунгор, в последнее время выпали из сферы внимания муниципальных властей.

Губернатор подчеркнул – в Охинском районе не подготовили ни одного инвестиционного проекта в сфере малого и среднего бизнеса, несмотря на то, что областные власти зарезервировали на поддержку таких начинаний серьезные средства.

Денис Кан получил поручение главы региона - заняться решением вопросов, связанных с привлечением инвестиций в северное муниципальное образование, социально-экономическим развитием территории. С этой целью он будет совмещать должности заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и советника губернатора.

- Опыт, который вы получили, работая в органах исполнительной власти области, несомненно, поможет вам добиться улучшения ситуации в Охинском районе в интересах его жителей, - сказал Олег Кожемяко, напутствуя своего нового советника.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:32 +1
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Комментарии
Online
Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 16:55 Отредактированно сегодня, в 16:56
Ну вот...появился первый человек в Охе, который что-то понимает в проводах. Теперь-то уж точно жизнь наладится )
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