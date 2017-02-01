Заместитель министра ЖКХ Сахалинской области привлечет инвесторов в Оху
Денис Кан получил новое задание от губернатора островного региона
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области во время рабочей встречи с Олегом Кожемяко получил новое служебное задание, сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона.
Накануне Денис Кан вернулся из командировки в Охинский городской округ. Жители этого муниципального образования нередко сталкиваются с перебоями в обеспечении электроэнергией, теплом и водой. Заместитель министра жилищно-коммунал
В частности, Денис Кан доложил губернатору о коммунальной аварии в селе Восточном. Здесь из-за обрыва воздушной линии электропередач возникла угроза переморозить отопительную систему трех жилых домов. Благодаря оперативной работе энергетиков аварию удалось ликвидировать в кратчайшие сроки.
Необходимо переводить местные воздушные электросети на использование самонесущего изолированного провода, высказал мнение Денис Кан. Это позволить заметно снизить количество аварий, вызванных короткими замыканиями из-за схлестывания проводов без изоляции, которые особенно часто случаются в условиях сильных ветров. В соседнем Ногликском районе эту задачу удалось решить с помощью инвестиций из федерального бюджета по программе энергосбережения
Нуждается в финансовых вливаниях и Охинская теплоэлектроцент
- Северный район требует к себе особого внимания, - сказал Олег Кожемяко. – Необходимо наладить работу по привлечению инвестиций на территорию Охинского городского округа, решить целый комплекс вопросов по ремонту инженерных коммуникаций, теплоэлектроцент
Губернатор подчеркнул – в Охинском районе не подготовили ни одного инвестиционного проекта в сфере малого и среднего бизнеса, несмотря на то, что областные власти зарезервировали на поддержку таких начинаний серьезные средства.
Денис Кан получил поручение главы региона - заняться решением вопросов, связанных с привлечением инвестиций в северное муниципальное образование, социально-эконом
- Опыт, который вы получили, работая в органах исполнительной власти области, несомненно, поможет вам добиться улучшения ситуации в Охинском районе в интересах его жителей, - сказал Олег Кожемяко, напутствуя своего нового советника.